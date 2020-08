Pierluigi Diaco infastidisce Katia Ricciarelli e lei sbotta: “Sei veramente malefico”

Pierluigi Diaco punzecchia Katia Ricciarelli a Io e Te

Nel primo appuntamento settimanale di Io e Te, il padrone di casa Pierluigi Diaco ha avuto modo di avere in studio uno degli autori di testi della canzone italiana più importanti del nostro Paese. Ovviamente stiamo parlando del grande Mogol. Dopo averlo intervistato, il conduttore presentatore ha lasciato spazio alla rubrica curata da Katia Ricciarelli.

Ma il giornalista, come spesso è accaduto in questi due mesi di programmazione, ad un tratto ha lanciato una frecciata velenosa alla soprano, facendo capire in modo ironico che tra lei e l’autore del format di Rai Uno Maurizio Gianotti ci sia un flirt. , A quel punto l’ex moglie di Pippo Baudo si è così espressa, col sorriso stampato in faccia, in questo modo: “Sei veramente malefico”. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto in trasmissione.

Il conduttore e la cantante lirica d’accordo su un argomento

Nella puntata di Io e Te andata in onda lunedì 24 agosto 2020, una telespettatrice ha confidato alla trasmissione di aver completamente perso la testa per un idraulico. La donna in questione ha detto anche a Katia Ricciarelli di vergognarsi di lui, in particolare davanti agli amici.

A quel punto è intervenuto il padrone di casa Pierluigi Diaco mettendo a tacere tali persone: “Che snob… Questi amici sono veramente snob”. Il presentatore del programma pomeridiano di Rai Uno e la soprano, subito dopo, hanno sostenuto insieme che la donna non dovrebbe ascoltare le opinioni degli altri. In questo modo si può godere appieno la semplicità della persona di cui si è innamorata.

Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli danno un consiglio ad una telespettatrice di Io e Te

Qualche giorno fa, Pierluigi Diaco aveva nuovamente rimproverato nuovamente i suoi collaboratori di Io e Te che facevano rumori nello studio TV3 del centro Rai di via Teulada a Roma. Mentre nella puntata trasmessa lunedì 24 agosto 2020 tra il padrone di casa e gli altri protagonisti è andato tutto alla perfezione.

Katia Ricciarelli ad esempio, è andata d’amore e d’accordo col giornalista, consigliando insieme alla telespettatrice Maria che chiamava da Milano di non dare troppa importanza alle opinioni altrui. Quindi di fidarsi dei propri sentimenti dicendole: “Tieniti il tuo idraulico e lascia stare i saputelli”.