Antonella Mosetti ha il Covid-19 dopo il rientro dalla Sardegna, lo sfogo: “Non si può essere indifferenti”

Antonella Mosetti positiva al Covid-19

Ebbene sì, la lista dei personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo che ha contratto il Covid-19 si allunga sempre di più. Vip e pseudo vip, che dopo aver passato delle vacanze in Sardegna facendo il tampone si sono accorti di essere positivi.

Oltre ad ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island, ora anche Antonella Mosetti è risultata positiva. L’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip e l’ex ragazza di Non è la Rai, attraverso delle Stories sul suo account Instagram ha confessato ai follower di aver contratto il Coronavirus.

Per tale ragione ha deciso di voler sensibilizzare sull’argomento. La nota soubrette romana non solo ha fatto un appello dicendo al suo pubblico di fare i controlli, subito dopo si è sfogata in questo modo: “Vi chiedo di fare i controlli perché non si può essere indifferenti di fronte a questo virus. Molte persone con me in Sardegna continuano ad andare in giro e potrebbero attaccarlo a persone più anziane e deboli”.

Test positivo per l’ex ragazza di Non è la Rai dopo il rientro dalla Sardegna

Grazie a delle Stories su IG, Antonella Mosetti ha specificato al suo pubblico social di come è venuta a conoscenza di essere positiva al Covid-19. Inoltre l’ex ballerina di Ciao Darwin ha ammesso che il primo test era risultato negativo: “Una volta rientrata ho fatto subito l’esame sierologico che è risultato negativo ma, non tranquilla, ho fatto anche il tampone che per l’appunto è uscito positivo”.

Per il momento la madre di Asia Nuccetelli si trova in auto-quarantena nella propria abitazione. Infatti, in altre Stories la donna in modo scherzoso ha detto di non sapere come passare le giornate. L’opinionista di Mattino 5 e Pomeriggio Cinque fino a qualche giorno fa era stata in vacanza in Sardegna, precisamente a Porto Cervo, dove con molta probabilità ha fatto il suo incontro col virus.

Nessun sintomo grave per Antonella Mosetti

Nonostante abbia contratto il Covid-19, per fortuna Antonella Mosetti non presenta tutti i sintomi tipici del contagio. Di conseguenza niente febbre, nemmeno tosse, ma solo stanchezza e spossatezza e non riesce a percepire bene sapori e odori.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha concluso il suo intervento su Instagram in questo modo: “Io sono asintomatica, sento solo pochissimo gli odori ed i sapori ma c’è gente che sta davvero male! In questi casi ci vuole un grande rispetto per il prossimo”.