Andrea Melchiorre, dopo aver scoperto di avere il Covid, sbotta: “La colpa è di chi ha aperto i locali” (FOTO)

Sul web, in questi giorni, stiamo assistendo al divulgarsi di notizie relative ai casi di nuovi contagiati da Coronavirus. Tra i vari protagonisti ci sono molti personaggi popolari, provenienti soprattutto da Uomini e Donne. Andrea Melchiorre, ad esempio, ha scoperto di avere il Covid ed ha deciso di rimanere in Sardegna per precauzione.

La scelta del ragazzo, però, ha suscitato non poche polemiche, specie in seguito ad alcune dichiarazioni fatte da lui su questo delicato tema. Nello specifico, il giovane ha sbottato contro chi, in un clima ancora così incerto, ha deciso di riaprire le discoteche.

Andrea scopre di avere il Covid

Quest’anno la Sardegna è stata tra le mete più gettonate tra i giovani ed è stato anche uno dei principali focolai di diffusione di Coronavirus. Moltissimi vip che hanno trascorso le loro vacanze in Costa Smeralda hanno scoperto di essere positivi al Covid e tra essi c’è anche Andrea Melchiorre. Il ragazzo ha cominciato ad accusare i primi sintomi diversi giorni fa, pertanto, ha deciso di sottoporsi volontariamente ad un tampone. In attesa di scoprire l’esito, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha deciso di isolarsi in casa in Sardegna.

Quando è arrivato il responso, il protagonista ha scoperto di essere positivo e non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo rammarico per essere stato un po’ troppo leggero nell’affrontare la questione. Tra le sue IG Stories, infatti, il ragazzo si è sfogato dicendo di aver commesso degli errori di valutazione decidendo di partecipare a serate in locali molto affollati. Ad ogni modo, secondo il suo punto di vista, le colpe non sono da attribuirsi solo ai giovani.

Lo sfogo di Melchiorre

Andrea Melchiorre ha, in qualche modo, giustificato il suo essere positivo al Covid scaricando le colpe sulla società. A suo avviso, infatti, i giovani sono stati un po’ troppo superficiali, ma l’errore peggiore è stato commesso da chi ha deciso di aprire le discoteche. Se questo non fosse accaduto, forse, si sarebbero evitati tutti questi contagi. Questo discorso, ovviamente, ha sollevato parecchie polemiche sul web.

Molti utenti, infatti, stanno sbottando contro i giovani che hanno contratto il virus in vacanza accusandoli di essere stati degli incoscienti. Alcuni hanno addirittura detto che chi si è ammalato se lo è assolutamente meritato. In ogni caso, per il momento Andrea sta bene e sta attendendo che passi la quarantena prima di fare un nuovo tampone.