Giulia e Andrea, spuntano i presunti motivi della rottura: “Mancanza di alchimia” (FOTO)

Tra i gossip più interessanti di questa estate c’è stato sicuramente quello legato ai motivi della rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due hanno smesso di pubblicare contenuti sui social e questo ha fatto sorgere molti sospetti.

Entrambi hanno palesato l’esistenza di problemi, ma nessuno ha mai esplicitato come stiano realmente le cose tra loro. In queste ore, però, ci ha pensato Amedeo Venza a dare una spiegazione a quanto accaduto.

I motivi della rottura tra Andrea e Giulia

L’influencer Amedeo Venza ha ricevuto una segnalazione alquanto attendibile legata ai motivi della rottura tra Andrea e Giulia. Il protagonista ha pubblicato una Instagram Storie nella quale ha chiarito che tra di loro non ci siano stati affatto problemi di tradimenti o cose simili. In questi giorni, infatti, si era ipotizzato che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potesse aver tradito il suo compagno. Ad ogni modo, non sono mai pervenute delle prove certe di queste accuse, di fatti sembrano una bugia.

I presunti motivi relativi alla scelta di interrompere la loro relazione farebbero capo a problemi insiti alla coppia. La De Lellis e Damante pare non andassero più d’accordo. Tra i due sembra essersi spenta l’alchimia che li ha tenuti legati per tutto questo tempo. Inoltre, alcune divergenze caratteriali non hanno fatto altro che acuire i loro problemi. Pare, infatti, che i due non andassero più d’accordo. (Continua dopo la foto)

Dove si trova la coppia

Ad ogni modo, i motivi sulla rottura tra Andrea e Giulia non sono stati confermati dai diretti interessati. Gira voce che i due protagonisti non abbiano il coraggio di rivelare ai loro fan la verità in merito alla fine della storia d’amore. Amedeo, però, ci ha tenuto a concludere la sua segnalazione lasciando il beneficio del dubbio e dicendo di essere in attesa della versione della coppia.

Al momento, stando a quanto trapelato dai loro profili social, pare che Andrea sia tornato a casa sua, mentre Giulia sia ancora in Sardegna con la sua famiglia. Considerando ciò che sta accadendo in tale regione, la De Lellis ci ha tenuto a tranquillizzare tutti in merito alle sue condizioni di salute. Dunque, tra i due non c’è alcun segnale di ripresa del rapporto, pertanto, non ci resta che attendere per capire come si evolverà la vicenda.