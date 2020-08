Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: luna di miele a Porto Ercole [FOTO]

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara in love a Porto Ercole

E pensare che fino a qualche settimana fa si parlava di una possibile crisi in atto tra Tina Cipollari e il compagno Vincenzo Ferrara. Era circolata la voce che la storica opinionista di Uomini e Donne e il ristoratore fiorentino si erano lasciati.

Addirittura la vamp frusinate si era avvicinata nuovamente all'ex marito Kikò Nalli, padre dei suoi tre figli. La coppia, infatti, è stata paparazzata insieme a Porto Ercole dove starebbe trascorrendo una specie di luna di miele all'insegna dell'amore e del relax.

Nessuna crisi tra la vamp e il ristoratore fiorentino

Tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non c’è nessuna crisi in tatto. La vamp e il ristoratore, infatti, negli ultimi giorni si sono si concessi una vacanza a Porto Ercole. E proprio in questo posto incantevole la coppia è stata pizzicata mentre cenavano nei ristoranti del luogo ed escursioni all’aria aperta.

La storica opinionista di Uomini e Donne non ha passato il periodo di lockdown col compagno toscano, infatti quest’ultimo è rimasto a Firenze per questioni professionali, mentre lei nella Capitale, con i suoi tre figli.

Per tale ragione in tanti hanno pensato che tra i due c’era aria di crisi. Voce che è stata prontamente smentita dalla collega di Gianni Sperti, che ha confessato: “Sono una donna felicemente divorziata che vive da circa due anni una nuova storia. Non è bello che si scrivano queste sciocchezze pur di vendere qualche copia in più di un settimanale da cui mi dissocio totalmente. Quando avrà qualcosa da dichiarare in merito alla mia vita privata che possa in qualche modo interessare il pubblico sarò io la prima a farlo. Grazie e buon proseguimento”.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara convoleranno a nozze?

Dopo il rinvio delle nozze dovuto all’emergenza sanitaria per il Covid-19, Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sposeranno nei prossimi mesi? La storica opinionista di Uomini e Donne, che tra l’altro ripartirà a metà settembre, non ha escluso la possibilità ma per il momento sembra che lei e il compagno vogliono godersi la loro relazione sentimentale anche a distanza. Il ristoratore toscano è stato pizzicato anche in compagnia dei tre figli della vamp frusinate, con cui sembra avere un bellissimo rapporto.