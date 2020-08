Coronavirus: la lista dei vip positivi aumenta, tra loro ex gieffini, ex protagonisti di Temptation Island Vip e Uomini e Donne

La lista dei positivi al Covid-19 sta aumentando giorno dopo giorno. Alcuni vip, tornati dalle vacanze in Sardegna, hanno scoperto di essere stati contagiati. Ecco di chi si tratta

Coronavirus: vip tornati dalle vacanze hanno il virus

Dopo un’estate passata in vacanza in Italia o all’estero e il conseguente bisogno di fare un tampone per controllare di essere positivi o meno al Coronavirus, il numero dei positivi è aumentato sensibilmente. In queste settimane ci sono state molte polemiche dal momento che in molti hanno segnalato che in alcuni locali non si rispettavano le regole.

Anche Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, si era scagliata soprattutto contro i personaggi noti che avevano deciso di andare tutti in Sardegna negli stessi posti senza rispettare nessuna regola, nemmeno quella del buon senso. Infatti, da giorni non si fa altro che raccogliere sfoghi di personaggi noti che hanno contratto il Covid-19. Ha iniziato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia Latini, seguita da Vittoria Deganello, poi anche due ex tentatrici di Temptation Island, tutte con sintomi più o meno gravi.

A queste si sono poi aggiunti gli ex corteggiatori Andrea Melchiorre (asintomatico), Daniele Schiavon, e l’ex tronista Nilufar Addati. Tutti loro erano in vacanza in Sardegna. Nilufar, in particolare, con sintomi poco gravi, ha ammesso di aver usato troppa leggerezza e spensieratezza. Ma la lista si sta allungando.

Ex gieffini e ed ex protagonisti di Temptation Island Vip positivi al Covid

In queste ore diversi personaggi del mondo dello spettacolo stanno dicendo pubblicamente gli esiti dei tamponi fatti appena tornati dalle vacanze. Federico Fashion Style ha ammesso di avere dei sintomi strani, febbre, giramenti di testa, spossatezza ma niente che non si possa superare.

Poi si è aggiunta Antonella Mosetti, la quale si sente stanca e avverte un calo nel sentire sapori e odori. L’ex gieffina e opinionista ha invitato tutti a controllarsi, a rispettare le regole, a rispettare le altre persone perchè anche se lei ha sintomi lievi, ci sono persone che stanno davvero male.

Subito dopo di lei anche Aida Yespica ha informato tutti con un post sul suo profilo Instagram di essere positiva anche se asintomatica. Ma non solo, la lista si allunga anche con Andrea Zenga, ex protagonista di Temptation Island Vip. Lui ha viaggiato su un traghetto in cui c’erano persone poi risultate “infette” e probabilmente ha contratto il virus in quell’occasione. Ovviamente sono tutti in isolamento fino a quando il tampone non risulterà negativo.