Sossio e Ursula lanciano il loro profumo, ma sulla confezione c’è un errore: “Si scrive con l’apostrofo” (FOTO)

Un po’ di ore fa Sossio e Ursula hanno annunciato il lancio del loro primo profumo. Si tratta di un progetto a cui tenevano molto e stavano lavorando da diverso tempo. Finalmente, adesso sono riusciti a coronare il loro sogno e non hanno esitato a condividere tutto con i fan.

La coppia ha pubblicato sui rispettivi profili Instagram dei post legati al lancio di quest’iniziativa, ma il web non ha potuto fare a meno di notare un particolare. Sulla confezione, infatti, è presente un grave errore grammaticale.

L’annuncio di Sossio e Ursula

Volontariamente o non, Sossio e Ursula hanno generato un po’ di sgomento in questi giorni. I due ex volti di Uomini e Donne e Temptation Island, infatti, avevano smesso di seguirsi sui social. Questo subito aveva fatto pensare ad un’ipotetica separazione tra loro. A distanza di pochissimo tempo, però, entrambi hanno rimesso il “segui” ed hanno accusato tutti coloro i quali avevano divulgato questa notizia di essere dei bugiardi e di aver inventato tutto.

Per molti, invece, questa sarebbe stata solo una trovata per attirare un po’ l’attenzione su di sé in vista del lancio del loro nuovo progetto. Sossio e Ursula, infatti, hanno ideato il loro primo profumo e sono stati molto lieti di dare l’annuncio ai loro follower. Entrambi hanno detto di essere riusciti a realizzare uno dei loro grandi sogni, pertanto, sono molto fieri dei risultati ottenuti. (Continua dopo il post)

L’errore sulla boccetta di profumo

Stando alla descrizione del prodotto, pare che la fragranza sia alquanto dolce e vanigliata, cosa che già sta facendo impazzire molti fan. Numerosi utenti, infatti, stanno chiedendo alla coppia maggiori informazioni sul prodotto e su dove poterlo acquistare. Sossio, però, ha invitato i followers ad attendere ancora un po’ di tempo, in quando si stanno ancora sistemando dei dettagli.

Numerose persone, però, oltre a fare i complimenti a Sossio e Ursula per il loro profumo, non hanno potuto evitare di notare l’errore grammaticale presente sulla boccettina. Su tale oggetto è stampata una frase in cui è stato scritto “Un identità”, invece di “Un’identità”. Gli utenti hanno fatto notare l’errore ma, almeno per il momento, la coppia non si è espressa a riguardo. Prima che il profumo venga commercializzato, tale difetto verrà corretto oppure no? Non ci resta che attendere.