Uomini e Donne: Irene Capuano racconta i dettagli della sua nuova relazione

L’ex corteggiatrice ha risposto a qualche domanda dei suoi follower raccontando qualche dettaglio in più sulla sua relazione con Christian

Uomini e Donne: Irene Capuano volta pagina con Christian

Abbiamo conosciuto Irene Capuano a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice di Luigi Mastorianni. Tra loro c’è stato un rapporto molto conflittuale, tanto che lui la accusava di voler imitare Giulia De Lellis e ottenere visibilità. Alla fine, però, ha deciso di sceglierla anche se la loro storia è partita con molta cautela. Dopo una semiconvivenza e un’estate insieme, però, si sono lasciati. La decisione è stata presa da entrambi a quanto pare.

Luigi ha confessato di averla amata molto, ma erano troppo diversi e con ambizioni diverse che non potevano trovare un punto d’incontro. Dopo alcuni mesi da single, entrambi sembrano aver voltato pagina in amore. Lui con una ragazza bionda di cui non ha voluto ancora parlare, mentre lei con Christian Galletta.

Le voci su Irene e Christian circolano da un po’ sui siti di gossip. Poi lei ha deciso di pubblicare un post in cui si vede un ragazzo in atteggiamenti affettuosi. Lui è Christian Galletta, ma Irene ha trovato soltanto adesso il coraggio o la voglia di parlarne apertamente sui social.

I dettagli della relazione

Irene nel rispondere alle domande degli utenti su Instagram ha spiegato di aver conosciuto Christian attraverso amici in comune a inizio anno una sera in un locale. Tuttavia, ognuno “aveva i cavoli suoi” e così si sono scambiati qualche parola e basta. Fino a quando a maggio le cose si sono fatte più serie. Tra loro è nato un sentimento ma il fidanzamento ufficiale è stato il 17 agosto.

Lui, infatti, si è dichiarato regalandole un anello. Irene non lo sta portando perchè è grande e bisogna farlo stringere, ma nel raccontarlo era evidentemente molto emozionata. Lui le ha dato l’anello dicendo: “Da oggi sarà diverso“. Ad ogni modo è un mese e mezzo che non si staccano, sono in vacanza in Sardegna con amici e sembra andare tutto bene.

L’ex corteggiatrice ha detto che sta facendo per la prima volta una vera vacanza, la più bella della sua vita, e che per la prima volta ha deciso di farsi corteggiare. Stanca di rincorrere i ragazzi ha aspettato che facesse lui i passi necessari. Christian è stato all’altezza delle aspettative, le ha regalato fiori e non solo. Che cosa ne pensate di questa nuova coppia?