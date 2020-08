Oroscopo 26 agosto 2020: Leone autoritari, novità per gli Acquario

L’Oroscopo del 26 agosto esorta i Gemelli a stare attenti alle discussioni. I Leone sono molto autoritari, mentre gli Acquario vivranno novità sul lavoro

Previsioni 26 agosto da Ariete a Vergine

Ariete. La calma è la virtù dei forti. Cercate di fare tesoro di questo concetto in quanto spesso siete troppo impulsivi. Nel lavoro potrebbero arrivare delle soddisfazioni, ma dovrete essere pazienti. Anche in amore dovete dare il giusto tempo al partner, non potete prendere le decisioni da soli.

Toro. Oggi vi sentite un po’ nervosi e intolleranti nei confronti degli altri. Questo potrebbe spingervi verso un isolamento, che non farà bene né a voi né alle vostre relazioni. Cercate di essere un po’ più flessibili e di evitare di prendere alla riga ogni parola venga detta su di voi.

Gemelli. Momento un po’ turbolento, sia dal punto di vista personale che professionale. Cercate di stare alla larga dalle discussioni ed evitate di intromettervi in questioni che non vi riguardano. Oggi il rischio di fare polemiche è davvero altissimo. Se volete uscire indenni da questa tempesta dovete restare in disparte.

Cancro. L’Oroscopo del 26 agosto denota una giornata particolarmente passionale in campo amoroso. Se avete appena cominciato una relazione potreste fare i fuochi d’artificio, ma prestate attenzione alla troppa gelosia. Nel lavoro, invece, siete poco attenti, forse avete la testa da un’altra parte.

Leone. In campo lavorativo sono favoriti coloro i quali svolgono una professione in cui rivestono ruoli di leadership. Siete autoritari e autorevoli e questo vi conferirà una grande voce in capitolo. In amore potreste essere un po’ troppo dispotici. Ricordate che il partner non è un vostro dipendente.

Vergine. Molti di voi potrebbero dover affrontare dei cambiamenti tra non molto tempo. Il pensiero di dover cambiare le vostre abitudini vi rende inquieti, pertanto, la giornata potrebbe svilupparsi un po’ sottotono. Cercate di ritagliarvi un po’ di tempo per voi in modo da rilassarvi.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se manterrete un basso profilo la giornata proseguirà senza troppi intoppi. In amore cercate di non appigliarvi a stupide convinzioni e siate un po’ più flessibili. Nel lavoro, invece, siete meno audaci, questo non è ancora il momento di avanzare grosse pretese.

Scorpione. L’Oroscopo del 26 agosto vi anticipa che se avete dei problemi essi potranno andare verso una risoluzione molto presto. In amore c’è tranquillità per le coppie stabili. Se, invece, siete single, ci sono buone opportunità di fare nuove conoscenze in questi giorni.

Sagittario. La Luna lascia lo Scorpione ed entra nel vostro segno. Questo vi renderà particolarmente espansivi e logorroici. Cercate di lasciare modo anche agli altri di parlare e di esprimere le loro opinioni. Nel lavoro siete intraprendenti, ma non accetterete di buon grado eventuali critiche o fallimenti.

Capricorno. Oggi siete pieni di energia, ma l’andamento della giornata dipenderà molto dall’uso che saprete fare di questa forza. Nel lavoro si prospettano delle novità, ma sarete voi a fare in modo che le cose vadano per il verso giusto. Nelle relazioni amorose durature, invece, potrebbero esserci delle incomprensioni.

Acquario. Molti di voi sono stati catturati da mille pensieri ultimamente e questo potrebbe aver portato a delle discussioni o a dei malumori. Ritagliatevi un po’ di tempo da dedicare alle persone che amate. Nel lavoro ci saranno delle interessanti novità a partire dal prossimo mese.

Pesci. Momento un po’ pesante sotto tutti i punti di vista. Vi sentite turbati e non sapete neppure voi quale sia il vero motivo. In amore questo potrebbe portare a dei conflitti. Sul lavoro, invece, c’è il rischio di perdere facilmente la concentrazione e dare luogo a degli errori.