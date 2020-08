Lucifer 5: quando uscirà la seconda parte della stagione? Ne parlano i produttori della serie

La prima parte della quinta stagione è disponibile su Netflix. Ma quando arriverà la seconda parte? Ecco le parole dei produttori

Lucifer 5: la prima parte della quinta stagione è disponibile su Netflix

La storia di Lucifer, serie statunitense creata da Tom Kapinos basandosi sull’omonimo fumetto, è un po’ particolare. Le prime tre stagioni sono state trasmesse da Fox ma poi il canale ha deciso di cancellarla. Non si era mai vista una reazione così da parte dei fan: hanno fatto di tutto per poterla salvare. A quel punto è intervenuta Netflix.

La piattaforma streaming ha deciso di produrre la quarta stagione, ma l’affetto e la riconoscenza dei fan sono stati talmente grandi che Netflix ha poi deciso di sviluppare una quinta stagione e poi anche una sesta. La sesta, però, sarà davvero l’ultima.

Il 21 agosto, quindi, è approdata sulla piattaforma la prima parte della quinta stagione composta da 8 episodi. Senza fare spoiler per chi deve ancora guardarla o la sta guardando in questi giorni, l’ottavo episodio si conclude con un bel colpo di scena che fa dire: “E adesso?“. Ma non poteva essere diversamente.

La seconda parte di Lucifer 5

Tuttavia, non si sa ancora nulla per quanto riguarda i tempi degli altri 8 episodi che vanno a completare la quinta stagione di Lucifer. I produttori sono intervenuti su Collider per dire che la scelta di separare la stagione in due parti era stata presa già prima dell’emergenza sanitaria ma è ovvio che la pandemia ha rallentato i lavori. Infatti, la seconda parte non ha ancora una data d’uscita prevista.

Gli showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich hanno detto che probabilmente la seconda parte sarà disponibile appena la troupe finirà di girare le puntate. Infatti, con la chiusura dei set per il Coronavirus, il tutto è stato rimandato all’autunno. Loro non sanno ancora se ci saranno cambiamenti nella trama a causa del virus e dell’impossibilità di girare alcune scene, ma tutto è pronto per svolgere il lavoro in totale sicurezza. Dunque, probabilmente la seconda parte della quinta stagione arriverà su Netflix all’inizio del 2021.

La sesta stagione

Il cast ha detto di essersi emozionato molto nel girare la quinta stagione che sarà molto forte emotivamente. Tuttavia, la produzione ha deciso di farne anche una sesta che possa essere un regalo ai fan per ringraziarli dell’affetto di questi anni. Pare che all’inizio ci siano stati dei problemi per il compenso di Tom Ellis, il protagonista, ma poi è stato tutto risolto.