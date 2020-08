Brad Pitt avrebbe una nuova fiamma: la modella Nicole

Brad Pitt avrebbe una nuovafiamma: stiamo parlando della modella Nicole Poturalski. Di recente il celebre attore, famoso per cult quali Sette anni in Tibet, e la modella tedesca sono riusciti a posizionarsi al centro del gossip internazionale. Secondo quanto dichiarato da ETonline, l’attore di Hollywood e la ragazza sono stati beccati su un jet privato la mattina del 27 agosto.

Un testimone oculare ha riferito al portale che in data 26 agosto, i due si trovavano a Parigi. La modella tedesca sarebbe stata la prima a raggiungere Parigi atterrando all’aeroporto Charles De Gaulle. Nicole Poturalski sarebbe partita da Berlino.

Brad Pitt: a Parigi ci sarebbe stata Nicole ad attenderlo

Come leggiamo da Gossip e TV, Nicole Poturalski sarebbe stata avvistata mentre atttendeva l’arrivo di Brad Pitt a Parigi. Brad stava arrivando in Francia dagli USA. Da lì poi si sarebbero spostati verso l’aeroporto di Parigi – Le Bourget, per prendere il jet privato con il quale sarebbero giunto nel sud della Francia. Al momento non è dato sapere se Brad Pitt e Nicole Poturalski siano fidanzati ufficialmente.

I due sono stati paparazzati insieme in data 27 agosto. Scendendo nei particolari, Brad Pitt indossava un maglione color verde mare, pantaloni verde militare, un berretto e scarpe bianche. Nicole Poturalski portava, invece, occhiali da sole, giacca di pelle, pantaloni color marrone e un copricapo. Durante l’imbarco in aeroporto, entrambi indossavano la mascherina.

Erano molto discreti

Secondo quanto riferito dal testimone oculare, Brad Pitt e Nicole Poturalski sono apparsi discreti, mentre si preparavano a salire sul jet privato. Al momento, si hanno informazioni limitate circa la giovane modella apparsa di recente sulla rivista Elle Germany. Dopo la separazione da Angelina Jolie, Brad ha sempre evitato di parlare di eventuali flirt o fidanzate.

Il divorzio con Angelina Jolie

Anche se preferisce non parlare della sua vita sentimentale, Brad Pitt potrebbe avere un nuovo interesse amoroso. Si tratta della modella tedesca Nicole Poturalski. Eppure lo scorso dicembre, intervistato dal New York Times, aveva smentito qualsiasi voce di corridoio riguardante la sua vita amorosa. È da ricordare come il divorzio tra l’attore 56enne e Angelina Jolie sia ancora in corso. Al momento, i due ex coniugi stanno valutando l’eventualità di mantenere o licenziare un giudice privato coinvolto nel procedimento.

Chi è Nicole Poturalski

Nicole Poturalski è una modella originaria della Germania. La ragazza ha posato per riviste quali Marie Claire, Cosmopolitan ed Elle. Da quello che si sa, Nicole è giunta a Parigi partendo da Berlino. Nella Ville Lumiere ha incontrato Brad Pitt. Insieme si sono diretti verso il sud della Francia. Chi li ha visti ha dichiarato che avevano un look molto semplice e indossavano entrambi la mascherina. Come informa il portale Amica, Nicole è conosciuta nel mondo della moda con il nick di Nico Mary. La ragazza è madre di un bambino di nome Emil.