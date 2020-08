Luca Daffrè esce allo scoperto, è fidanzato con Camilla Caimi (FOTO)

Luca Daffrè pubblica la foto insieme alla sua nuova fiamma

Luca Daffrè ex corteggiatore di Uomini e Donne, tra i più amati delle ultime edizioni si è fidanzato. In tanti pensavano o forse speravano di vederlo sul trono dopo la fine del corteggiamento nei confronti di Angela Nasti. Infatti in queste settimane è partito il toto nomi e lui era in pole position. Invece bisogna ricredersi, lui non ci sarà nè come corteggiatore nè tanto meno come tronsita. Le cose per lui sono andate diversamente.

Ai tempi Angela Nasti scelse Alessio Campoli con il quale la relazione durò pochissimo. I fan rimasero delusi vedendo benissimo insieme Luca e Angela. Alla fine il ragazzo non era riuscito ad attirare l’attenzione della tronista come avrebbe dovuto ma era riuscito sicuramente a conquistare il cuore di tutti sui social.

Proprio per il suo modo di essere e di fare, pacato, tranquillo, bello, dolce e delicato è riuscito a trovare l’amore, quello vero, in men che non si dica. Così in queste ultime ore ha condiviso una foto in cui si vede palesemente innamorato e complice della nuova ragazza. Si tratta di una ragazza bellissima bionda: si chiama Camilla Caimi. (Continua dopo la foto)

Luca Daffrè e Camilla non si nascondono più, eccoli insieme belli e felici più che mai

Luca Daffrè non si nasconde, ha scelto di vivere tutto alla luce del sole anche perchè non ha senso nascondersi se si è personaggi pubblici. Prima o poi tutto viene fuori, lui afferma di voler essere chiaro con coloro che lo seguono e lo sostengono. La ragazza è una modella molto conosciuta da coloro che seguono il campo della moda. I due stanno insieme da qualche tempo, insieme vivono una bella sensazione. Si regalano il meglio dell’uno e dell’altro.

Tutti sembrerebbero essere felici della loro unione perchè entrambi hanno un carattere riservato al punto giusto. Non amano apparire sulle copertine dei giornali, ma nemmeno amano l’eccessiva riservatezza. La coppia perfetta insomma, quella che ha trovato il giusto equilibrio.

“Il karma”, riferimenti ad Angela ma nessuna risposta dei diretti interessati

Qualcuno commenta dicendo che il karma gli aveva riservato questo, una donna mille volte meglio di Angela che non si meritava di averlo al suo fianco. Altri non perdono occasione per parlarne male e per affermare che alla fine ha avuto ciò che si meritava.

A proposito di lei non ha risposto ai commenti ed alle frecciatine, ma nemmeno Luca ha dato dimostrazione di pensarla ancora. La nuova fiamma dell’ex corteggiatore non ha risposto ai commenti dei follower, al momento vuole rimanere nell’ombra.