Aida Yespica afferma: “Sono positiva al Covid”

Aida Yespica è in quarantena dopo il rientro dalle vacanze dalla Sardegna

Aida Yespica è risultata positiva al coronavirus dopo le vacanze in Sardegna. La showgirl ha trascorso qualche giorno di relax nell’isola, ma come per molti altri personaggi dello spettacolo la Costa Smeralda quest’anno è costata carissima. Molte celebrities sono ritornate dalle vacanze e proprio il giorno del rientro si sono sottoposte al tampone per verificare lo stato di salute.

Piano piano i nomi sono aumentati come la lunga lista dei contagiati conosciuti e non. Tutti i personaggi famosi che si sono divertiti allo sbaraglio provengono dalla Sardegna ed hanno frequentato più o meno gli stessi posti C’è chi ha fatto attenzione e chi invece no. Ma d’altronde si poteva benissimo immaginare che sarebbe stato questo il risultato dell’estate post epidemia.

Aida Yespica: le raccomandazioni ai suoi follower “Bisogna stare attenti”

Aida Yespica si è aggiunta in questi minuti ai nomi ufficiali di chi è risultato positivo al tampone. Così ha voluto rassicurare tutti e volgere un appello importante ai suoi follower. Ha spiegato di essere asintomatica, quindi senza sottoporsi al tampone per il covid-19 non si sarebbe resa conto di averlo e avrebbe contagiato tutti. Lo ha voluto fare per rispetto nei confronti di sè e degli altri. Allo stesso modo lo hanno saputo anche tanti altri personaggi noti che al ritorno dalle vacanze si sono sottoposti al tampone per precauzione.

Quindi ne ha approfittato per raccomandare a tutti di essere quanto più attenti possibile, massima precauzione ed allerta, uscire sempre con la mascherina e disinfettarsi le mani. Il compagno Geppy Lama l’ha subito incoraggiata dandole forza sotto il post. Non sappiamo se lui sta trascorrendo con lei la quarantena, qualora fosse stato in vacanza in sua compagnia e fosse risultato anche lui positivo.

Alcuni vip non si sono sottoposti al tampone prima di partire

Poi sono arrivate le ultime precisazioni da parte della showgirl che ha voluto essere ancora più puntigliosa. Ha spiegato di essersi sottoposta già in Sardegna ad un primo tampone prima di partire e di essere risultata negativa. Lo ha fatto per evitare di entrare a contatto con altre persone ed infettarle senza volerlo. Poi per essere sicura al 100% lo ha rifatto una volta tornata a casa ed è risultata positiva.

Ha voluto specificare tutto quanto perché molti altri vip sono ritornati dalle vacanze e lo hanno fatto soltanto al rientro risultando essere negativi, fortunatamente. Prima di mettersi in viaggio però non hanno controllato. Hanno corso il rischio di mettere nei guai terzi dopo semplice e puro divertimento. In questo caso è apparsa amareggiata e delusa. Proprio nelle ultime ore anche altri personaggi conosciuti hanno annunciato la positività attraverso i social. Stiamo parlando di Antonella Mosetti, Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne e Federico fashion Style che ha dovuto mettere in pausa il suo lavoro.