Flavio Briatore ha il Coronavirus, la segnalazione: “È ricoverato in ala protetta” (FOTO)

In queste ore è appena trapelata la notizia secondo cui anche Flavio Briatore sia risultato positivo al Coronavirus. Il proprietario del famoso Bilionaire, locale rinomato in Sardegna, sembrerebbe rientrare nel focolaio di persone risultate infette.

Il conteggio di persone che hanno contratto il Covid dopo essere state in tale discoteca, almeno per il momento, è pari a 52 persone e il suo proprietario sembra fare parte di questo focolaio. A sganciare questa indiscrezione è stata l’influencer Deianira Marzano.

La segnalazione su Flavio Briatore

Dopo la diffusione di tutti i positivi al Coronavirus che hanno partecipato a diverse serate al Bilionaire, in molti si sono chiesti come stesse Flavio Briatore. Selvaggia Lucarelli, ad esempio, ha sollevato una polemica relativa al fatto che l’imprenditore dovesse mettersi in quarantena per la sicurezza delle persone che lo circondano. Ad ogni modo, dopo un bel po’ di silenzio, sembra sia pervenuta la verità. Alcune segnalazioni anonime hanno divulgato la notizia che Flavio Briatore sia risultato positivo al Covid.

Come già anticipato, è stata Deianira a divulgare questa informazione sui social. L’influencer ha riportato la segnalazione di un suo fan il quale ha rivelato dei particolari molto interessanti in merito alla vicenda. Nello specifico, la persona in questione ha detto che l’ex della Gregoraci sia ricoverato al San Raffaele di Milano in un’ala riservata. Il protagonista sarebbe, dunque, in isolamento in una stanza privata a lui dedicata. (Continua dopo le foto)

I sintomi da Coronavirus dell’imprenditore

Stando a quella che è stata la ricostruzione dei fatti emersa nelle ultime ore, pare che Flavio Briatore si sia recato in ospedale ieri sera e si sia sottoposto al tampone per il Coronavirus. I suoi sintomi erano simili a quelli di una polmonite, pertanto, la preoccupazione è stata inevitabile. Nel giro di poco tempo, il vip pare abbia ottenuto il risultato del test, il quale ha confermato la sua positività.

Ad ogni modo, la notizia ci ha messo davvero poco a fare il giro del web e a finire sulla bocca di tutti. La Lucarelli, ad esempio, ha augurato pronta guarigione a Flavio ma lo ha anche esortato a trarre insegnamento da ciò che gli è capitato. Della sua stessa idea sembrano essere moltissimi utenti del web. Al momento non ci sono ulteriori informazioni circa le sue condizioni di salute, non ci resta che attendere.