Ex ballerino di Amici ha querelato Alessia Marcuzzi. Lui svela: “Non l’ha digerita”

Valerio Pino e la querela ad Alessia Marcuzzi

Nell’ultimo numero in edicola del magazine NuovoTv sono contenute delle dichiarazioni al vetriolo da parte di Valerio Pino, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Quest’ultimo è tornare a parlare del suo allontanamento dalla piccolo schermo. Parlando col giornalista del periodico diretto da Riccardo Signoretti, il ragazzo ha fatto i nomi di chi agisce contro di lui e tra questi è venuto fuori quello di Alessia Marcuzzi, prossima alle registrazioni di Temptation Island.

“Non ha digerito la mia querela contro di lei”, ha confidato il professionista. Circa dieci anni fa Pino diede mandato ai suoi avvocati dopo aver ascoltato delle dichiarazioni fatte dalla Pinella durante il Grande Fratello. Affermazioni che secondo Pino non sarebbero veritiere e di conseguenza per lui sono diffamanti. La padrona di casa de Le Iene Show aveva fatto insinuazioni su un presunto flirt tra lui e Luca Di Tolla, inquilino del GF 12.

L’ex ballerino di Amici allontanato dalla tv

E’ passato un decennio da quando Valerio Pino non mette più piede sul piccolo schermo come lavoratore. A quanto pare le sue dichiarazioni avrebbero indignato dei personaggi televisivi molto forti. A confessarlo nuovamente è stato lo stesso ex ballerino di Amici nel corso dell’ultima intervista al periodico NuovoTv. “Risulto scomodo perché ho sempre detto la verità e nessuno è mai riuscito a chiudermi la bocca. Tanti personaggi potenti remano contro di me”, ha confidato il ragazzo.

Quest’ultimo, per molto tempo danzatore professionista di molte trasmissioni, ha fatto anche alcuni nomi come quello di Maria De Filippi. Stando alle sue parole Queen Mary sarebbe arrabbiata nera con lui per il libro ‘L’Amore in Camerino’. Ma anche il direttore di Chi Alfonso Signorini rimasto deluso perché non ha voluto lavorare con lui nello show Kalispera, e appunto Alessia Marcuzzi.

Valerio Pino tuona contro le showgirl straniere in Italia

Intervistato dal settimanale NuovoTv, dopo aver menzionato Maria De Filippi e Alessia Marcuzzi, Valerio Pino ha parlato dei vari meccanismi che ha cambiato il piccolo schermo nell’ultimo decennio. Stando alle parole dell’ex danzatore di Amici molte soubrette che non sono italiane sembrano aver trovato l’oro nel nostro Paese.

“La colpa non è neanche loro, ma degli agenti potenti e dei direttori di produzione e di rete che decidono ci collocarle nei programmi di rilievo scrivendo alcune delle più brutte pagine della tv”, ha concluso il ragazzo.