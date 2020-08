Veronica Peparini al mare, curve mozzafiato fanno impazzire i fans (Foto)

Veronica Peparini è stata protagonista del gossip per mesi a causa della sua storia d’amore con Andreas, suo ex allievo ad Amici di Maria De Filippi. Ultimamente la prof del talent show di Mediaset è finita di nuovo al centro delle attenzioni dei fans per una foto che, una volta pubblicata sul suo profilo social, ha fatto furore.

Veronica Peparini ha postato uno scatto che la vede in costume, sensuale più che mai, mentre si gode il relax e la tranquillità del mare. Tantissimi i consensi arrivati già dai primi minuti. Entriamo nel dettaglio.

Veronica Peparini, presto di nuovo in aula

Tra alcune settimane, le attività della scuola di Amici di Maria De Filippi riprenderanno. Veronica Peparini, tra le più amate dai ragazzi, dovrà quindi riprendere il lavoro che, più che un lavoro vero e proprio rappresenta la sua più grande passione. Lo ha dichiarato più volte la prof, non esiste gioia più grande che insegnare la sua danza ai ragazzi.

Proprio su questa scia, Veronica Peparini intende riprendere la sua attività all’interno della scuola di Amici. L’autunno la attende e, a quanto pare, anche per la prossima edizione Maria De Filippi ha deciso di affidarsi alla bravura della prof e a quella del fratello Giuliano Peparini. L’uomo, infatti, continuerà ad essere il direttore artistico del programma dopo gli ottimi risultati ottenuti negli anni scorsi.

Una foto da urlo

Nel frattempo, in attesa di riprendere il lavoro, Veronica Peparini si concede gli ultimi scorci di estate al mare. A testimoniarlo una delle ultime foto che la ritrae, in costume, intenta a godersi il relax del sole e del mare. L’insegnante si mostra in tutta la sua bellezza fatta di semplicità e di uno sguardo che l’ha sempre resa unica agli occhi dei suoi fans. Occhi da cerbiatta che, però, inn questa foto appaiono abbassati a fissare un punto a terra mettendo, in risalto, altri aspetti del suo corpo.

A spiccare è l’ormai noto tatuaggio sul braccio seguito da una forma fisica davvero sempre invidiabile. Il lato B di Veronica Peparini ha attirato lo sguardo e i commenti dei fans che l’hanno definita bella come una sirena. La didascalia, un semplice “Ei” porta il tag ad Andreas Muller, il grande amore ed ex allievo della Peparini. Ad ora la foto ha raccolto più di 20 mila like e un numero davvero considerevole di commenti. I toni? Entusiastici e ricchi di complimenti.