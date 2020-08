Uomini e Donne, come saranno le puntate a causa del Covid: si al pubblico, ma con restrizioni

Uomini e Donne si accinge a riaprire i battenti a settembre e, ovviamente, dovranno essere rispettate tutte le norme anti Covid. Maria De Filippi ha deciso di apportare delle modifiche rispetto a quanto andato in onda tra maggio e giugno.

Nel caso specifico, pare che stavolta non si voglia rinunciare al pubblico in studio, ma ci saranno comunque delle regole da rispettare in modo categorico. Tra queste, la misurazione della temperatura a tutti prima di prendere posizione.

I cambiamenti post Covid a Uomini e Donne

Il Covid ha cambiato la vita di tutti noi e anche le dinamiche televisive dei programmi, come ad esempio Uomini e Donne. Quando il programma riaprì i battenti a maggio, il format fu completamente diverso. Trono classico e over erano mixati e il pubblico era rigorosamente assente. Adesso, però, pare che saranno apportate delle modifiche rispetto a quanto accaduto in precedenza. In particolar modo, pare che gli spettatori saranno consentiti, ma in numero radicalmente ridotto.

Il massimo di persone che lo studio di Canale 5 potrà ospitare è di 30 individui. Inoltre, ciascuno di essi dovrà essere munito di mascherina e dovrà sottoporsi alla misurazione della temperatura. Superati i 37.5 gradi non sarà consentito l’accesso in studio. Naturalmente la redazione continuerà a garantire il distanziamento tra i vari protagonisti che prenderanno parte al talk show.

Prima registrazione e altri spoiler

A tal proposito, dunque, sorgono spontanee delle domande. Come si svolgeranno le esterne, specie tra i giovani? Il contatto fisico è sempre stato un tratto distintivo del trono classico, pertanto, è strano immaginare che i vari protagonisti non possano toccarci. Pertanto, è molto probabile che la De Filippi decida di continuare a tenere unite le due varianti del programma. Trono classico e over potrebbero essere nuovamente mixati.

La prima registrazione, inoltre, sembra sia stata spostata a venerdì 28 agosto, questo vuol dire che manca davvero poco al ritorno post Covid di Uomini e Donne. In tale occasione, inoltre, verranno decretati anche i due tronisti scelti tra i tre candidati: Davide, Gianluca e Blanda. Al momento, i nomi più quotati sulla pagina Instagram della trasmissione sono Gianluca e Davide. Saranno davvero loro due i candidati? Manca davvero pochissimo per scoprirlo. In merito agli altri tronisti, invece, pare che il più probabile sia Alessandro Basciano. Sulla donna, invece, non ci sono grandi informazioni.