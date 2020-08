Giovanni Ciacci spara a zero su Taylor Mega. Adriana Volpe si dissocia

Ciacci spara a zero su Taylor

Dopo il successo ottenuto con la partecipazione al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe aveva espresso il desiderio di poter condurre un programma. La sua richiesta è stata accettata e così dal 29 giugno è al timone della conduzione di Ogni Mattina in onda su TV8 dalle 8 alle 14. Quando ha ottenuto la proposta, si è trasferita a Milano con la figlia.

Nonostante gli ascolti siano ancora bassi, lei si dichiara molto soddisfatta del lavoro che sta svolgendo con il giornalista Alessio Viola. Ha sempre sognato un programma che le desse la possibilità di affrontare diverse tematiche, come la cronaca e l’attualità. Un argomento molto trattato è senz’altro quello della moda, dunque la produzione tende ad invitare spesso lo stilista Giovanni Ciacci. Nella puntata di oggi, martedì 25 agosto, ha detto la sua su Taylor Mega.

‘Non ha gusto nel vestire, su questo ne sono più che convinto’

Ciacci spara a zero su Taylor per una scelta inerente all’abbigliamento. In pratica tutto ha avuto inizio quando ha elencato una serie di personaggi famosi per poi dare a ognuno di essi un voto di gradimento. Tra le donne c’erano la cantante Sabrina Salerno, la showgirl Justine Mattera e tante altre. Quando è stata mostrata la foto della modella Taylor, lo stilista ha dato un 2 al costume esibito sui social ai propri follower.

Secondo il suo parere non ha gusto nel vestire, in quanto non è la prima volta che indossa capi discutibili. A quel punto la Volpe è intervenuta per smorzare i toni, sostenendo che a prescindere da ciò è una bella ragazza. L’uomo non è stato per niente d’accordo con queste parole, sottolineando l’eccessivo ricorso alla chirurgia plastica.

Non approva la bellezza non naturale, infatti ha affermato che tra lei e la Salerno preferisce più la seconda. La diretta interessata al momento non si ancora espressa a riguardo, però sicuramente replicherà.

‘Fare paragoni tra noi e le grandi reti, come quelle della Rai’

Ciacci spara a zero su Taylor, ma non è questo il problema che affligge la produzione del programma. Adriana non ha mai parlato di una ipotetica chiusura, anche se lo share è tuttora minimo. Sa che non può fare paragoni con le grandi reti, ma non abbandona mai l’ottimismo. A dicembre si tireranno le somme e solo allora potrà dare notizie sicure ai fan.