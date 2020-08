Beautiful, spoiler 28 agosto 2020: Xander trova le prove

Di seguito le anticipazioni di Beautiful relative alla puntata in onda su Canale 5 venerdì 28 agosto 2020. Negli episodi della settimana, Thomas ha fatto in modo che suo figlio Douglas si convincesse a chiedere la mano a Hope. Tutto è stato fatto con l’inganno, in quanto la giovane Logan crede che la richiesta sia arrivata direttamente dal piccolo e non da suo padre.

Hope, commossa, ha apprezzato la dolcezza del piccolo Douglas, ma si è mostrata titubante. In fondo, solo un anno fa scopriva di essere incinta della sua primogenita. Thomas sta sfoderando tutte le armi a sua disposizione per conquistare la fiducia di Hope ma pare che la giovane non sia disposta a lasciarsi andare, nonostante voglia molto bene a Douglas.

Beautiful, anticipazioni venerdì 28 agosto 2020 su Canale 5

Brooke è visibilmente preoccupata per la situazione di Hope. La Logan sa che Thomas non è sincero e che sta manipolando la figlia per portarla all’altare, lontano per sempre da Liam. Dal canto suo, lo stesso Liam confessa il tradimento con Steffy a Brooke, con tanto di scuse, nelle puntate di questa settimana della soap Beautiful. Lo pencer junior continua però ad essere certo che quella notte, alla villa della ex moglie, sia successo qualcosa di strano.

Nel frattempo, in queste puntate di Beautiful, Xander ha detto a Zoe di voler continuare a cercare le prove che incastrano Thomas. Il ragazzo ha anche provato a convincere Zoe a parlare con la polizia, credendo che tutti possano trovarne beneficio. La modella però, non è dello stesso parere: se la verità su Beth venisse fuori, tutti loro pagherebbero una posta troppo alta.

La scoperta che incastra Thomas

Le anticipazioni di Beautiful della puntata che andrà in onda venerdì 28 agosto 2020 su Canale 5 raccontano che Xander troverà le prove che incastrano Thomas, arrivando al suo gps. Nell’app è stato registrato il tragitto di quella maledetta notte e pare proprio che il perfido Forrester fosse sulla stessa strada in cui Emma perse la vita.

Xander sarà incerto se rivelare la verità a Zoe o alla polizia, cosa farà? Nel frattempo, come svelano le anticipazioni di Beautiful dell’episodio di venerdì, Hope accetterà di sposare Thomas e di diventare la madre di Douglas. Sia Brooke che Liam non potranno credere alla notizia e proveranno a farle aprire gli occhi. Tuttavia, Hope non avrà intenzione di tornare indietro. Il piano di Thomas, capace di manipolare Douglas per raggiungere il suo scopo, ha funzionato.