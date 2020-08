Una vita, spoiler e anticipazioni 28 agosto 2020: Felipe smaschera Alfredo

Cosa succederà nella puntata di Una vita in programma per la giornata di venerdì 28 agosto 2020 su Canale 5? Le anticipazioni svelano che Felipe finalmente riuscirà a smascherare Alfredo. I vicini sono in ansia per i loro risparmi, volatilizzati dopo averli investiti nel fantomatico banco americano consigliato da Genoveva e Alfredo. Ora, è arrivato il momento della verità.

Nel frattempo, Cinta è divisa tra due giovani. Se da una parte c’è Rafael e la prospettiva di seguire il suo sogno di diventare un’artista a tutti gli effetti in giro per il mondo, dall’altra c’è Emilio, il ragazzo verso il quale prova reali sentimenti. Cosa deciderà di fare? Il viaggio in Argentina è imminente e i suoi genitori le hanno concesso il permesso di partire, anche se con loro ci sarà anche Aranxta.

Una vita, anticipazioni venerdì 28 agosto 2020 su Canale 5

Da quando Genoveva si è trasferita ad Acacias con Alfredo, non ha fatto che seminare odio. Dopo aver rovinato economicamente i vicini, ha pensato bene di distruggere il matrimonio di Liberto e Rosina, come abbiamo visto nelle puntate settimanali di Una vita. La Salmeron ha sedotto l’uomo e ha organizzato una trappola per fare in modo che Casilda vedesse tutto e lo dicesse a Rosina. Non contenta, si è procurata delle ferite da sola, facendo credere che in realtà sia stato Liberto a picchiarla.

Alfredo ha dunque denunciato Liberto, che dovrà vedersela con la guardia civile. Rosina, non disposta ad aiutarlo e ferita nel profondo, è certa dì voler proseguire la sua vita da sola. La Hidalgo nelle prossime puntate di Una vita deciderà addirittura di lasciare il quartierino, gettando il marito nello sconforto totale.

L’avvocato ha le prove

Genoveva e Alfredo continueranno a fare del male? A quanto pare sì, stando alle anticipazioni di Una vita. Nella puntata di venerdì 28 agosto 2020 su Canale 5, Felipe verrà a sapere che gli archivi della banca americana sono andati distrutti in un incendio. Che fine hanno fatto tutti i risparmi che hanno investito i vicini?

Stando agli spoiler di Una vita dell’episodio in onda venerdì, l’Alvarez Hermoso informerà immediatamente i vicini della scoperta fatta. Tutti resteranno senza fiato, rendendosi conto della tragedia immane. Bryce continuerà a negare tutto e proverà a gettare fango su Felipe, ma questa volta nessuno gli crederà. Ramon darà man forte a Felipe, provando a cercare una soluzione per risolvere le cose. Nel frattempo, Cinta starà per partire insieme a Rafael alla volta dell’Argentina…