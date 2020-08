Un posto al sole, spoiler 28 agosto 2020: Fabrizio parte per la Russia

Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata di venerdì 28 agosto 2020 in onda su Rai 3 vedono Fabrizio in procinto di partire per la Russia. La sua assenza darà modo a Roberto e Marina di stare vicini e trovare la complicità di un tempo. Ferri infatti si è allontanato dalla Giordano proprio a causa dell’eccessiva gelosia di Fabrizio, che vorrebbe Marina tutta per sé e in primis lontano dall’uomo che tanto teme.

Nel frattempo, Clara continua a non voler capire di star lontano da Alberto Palladini. Nelle puntate di Un posto al sole di questa settimana, la giovane donna si è messa in una situazione piuttosto pericolosa e ha chiesto aiuto ad Angela e Giulia, pronte come sempre ad offrirle il loro supporto. Rossella sembra più vicina a Silvia, mentre Susanna è ancora in preda ai dubbi per quanto accaduto con Eugenio.

Un posto al sole anticipazioni di venerdì 28 agosto su Rai 3

Viola, furiosa con il marito, non ha intenzione di perdonarlo. Il segreto che lo lega a Susanna sta creando solo un grande caos. Angela, al corrente di tutto, si troverà presto in una situazione imbarazzante, come raccontano gli spoiler delle prossime puntate di Un posto al sole. Ornella e Raffaele stanno cercando in ogni modo di far riappacificare Viola ed Eugenio, ma pare che i loro tentativi cadano nel vuoto.

Nelle puntate di Un posto al sole di questa settimana, Eugenio è impegnato nella sua missione per catturare Tregara. Il boss potrebbe capitolare in seguito ad una debolezza: il desiderio di incontrare sua figlia per l’ultima volta si rivelerà un errore. Intanto, Clara scopre retroscena sul suo passato che la fanno soffrire e che non lasciano indifferente nemmeno Patrizio.

Rossella e Patrizio in pericolo

Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata in onda su Rai 3 venerdì 28 agosto 2020 svelano che Rossella e Patrizio si troveranno ad affrontare una situazione pericolosa. Intanto, Angela cercherà di far ragionare Viola, esortandola a parlare e chiarire la situazione con il marito Eugenio.

Nell’episodio di Un posto al sole di venerdì, Fabrizio sarà in procinto di partire per la Russia per via di un viaggio di lavoro. Marina e Roberto si troveranno vicini, finendo per avere una discussione sul lavoro. Tuttavia, i due capiranno di essere molto più uniti di quanto possano pensare. Infine, Guido si arrabbierà con Cutugno che, a causa della sua tirchieria, sta facendo scappare Dolly. Del Bue non sa che l’amico nasconde un segreto…