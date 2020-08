Nuovo amore per Andrea Iannone, si tratta dell’ex di un tronista di UeD

Nuovo amore per Andrea

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno ammesso di aver preso un periodo di riflessione. Qualcuno, però, insinua che abbiano realizzato un piano per ottenere ulteriore visibilità. In effetti stanno trascorrendo questi giorni di vacanza nello stesso posto. Ciò farebbe pensare che si siano riconciliati o che non abbiano mai affrontato alcuna crisi.

Fatto sta che sanno sempre come stare al centro dell’attenzione. Per quanto riguarda Andrea Iannone, dopo la fine della storia con l’ex corteggiatrice si era promesso di stare un po’ per conto suo. Durante la pandemia si diceva che stesse vivendo sotto lo stesso tetto con Cristina Buccino. Oggi, invece, sembra che ci sia un nuovo amore per Andrea. Si tratta dell’ex di un tronista di UeD.

‘Anche lei tornerà con l’ex, come hanno fatto le altre’

Nuovo amore per Andrea dopo il presunto flirt con Cristina. Quest’ultima ha sempre dichiarato di essere ingiustamente al centro del gossip perché non ha alcuna relazione con lui. Eppure l’influencer Katia Cascella aveva riferito che entrambi stavano nascondendo la loro relazione al mondo.

In realtà l’ex cognato era con in loro compagnia in un ristorante. Come se non bastasse avevano condiviso sui rispettivi profili Instagram una foto con il proprietario della struttura. Nonostante tutto hanno costantemente smentito al punto tale da poter ricorrere alle vie legali. Adesso il pettegolezzo che li riguarda è cessato di esistere, dato che Andrea è tra le braccia di un’altra.

Si tratta di Soleil Sorge, ex fidanzata del tronista Luca Onestini. Da qualche mese ha smesso di frequentare Jeremias Rodriguez e ora si sta dedicando al campione di motociclismo. Sono stati visti insieme in una località balneare. Molti ironizzano dicendo che Soleil tornerà con qualche ex. Del resto Giulia e Belen Rodriguez sono tornate da Andrea Damante e Stefano De Martino.

Soleil e l’ex di Ivana

Nuovo amore per Andrea, però i fan non sono entusiasti della presenza di Soleil accanto a lui. La giovane fino a qualche giorno fa è stata associata all’ex di Ivana Mrazova, ovvero l’attuale fidanzata dell’ex Luca. La diretta interessata non ha né confermato né smentito il flirt con l’imprenditore milanese. A prescindere da ciò, in un modo o nell’altro riesce a far parlare di sé. Ragion per cui si spera che non influenzi la riservatezza del ragazzo.