Ballando Con le Stelle rinviato, due ballerini colpiti dal Coronavirus

Due ballerini colpiti dal Coronavirus

Ballando Con Le Stelle ha tenuto compagnia gli italiani durante il periodo della quarantena forzata. Milly Carlucci aveva annunciato che il programma non poteva andare in onda per colpa della pandemia, però ha trovato un modo per intrattenere il pubblico. In pratica in una serie di puntate i professionisti si sono sfidati sia con coreografie che con quiz sulla cultura.

Tale proposta è stata d’aiuto per affrontare questo delicato periodo storico. Tempo fa la conduttrice disse che a settembre si sarebbero accese nuovamente le telecamere, tenendo conto delle regole imposte dal governo. I partecipanti, infatti, si sarebbero esibiti in modo tale da evitare contatti con i rispettivi partner di ballo. Purtroppo pare che per la seconda volta il talent show non potrà essere trasmesso sulla Rai perché due ballerini sono stati colpiti dal Coronavirus.

La rivelazione di Raimondo Todaro

Due ballerini colpiti dal Coronavirus, ecco la notizia resa pubblica dallo stilista Giovanni Ciacci. Quest’ultimo ha riferito di aver saputo ciò dal professionista Raimondo Todaro. Anche se non ha fatto nomi, sembra che si tratti di Samuel Peron che doveva fare coppia con Rosalinda Celentano nella nuova edizione. Anche lui, come tanti personaggi famosi del piccolo schermo, è tornato dalla Sardegna, precisamente da Poltu Quatu.

Probabilmente sarà entrato in contatto con qualche vip incontrato sul posto già contagiato. Al momento l’uomo si sta sottoponendo ad altre analisi per far chiarezza sullo stato di salute. La sua ‘allieva’ ha fatto il tampone, ma è risultata negativa. Per rispetto della situazione, la produzione ha deciso di rinviare nuovamente.

Per adesso si sta svolgendo la sanificazione degli ambienti del Foro Italico, dove lo show viene registrato ogni anno. Contemporaneamente tutti i membri del cast e dello staff stanno facendo il test molecolare. In effetti le riprese hanno avuto inizio il 24 agosto e la prima puntata sarebbe stata mandata in onda il secondo sabato di settembre. E’ stato inevitabile un contatto con Samuel di qualsiasi tipo.

‘Che delusione, bocciatela subito’

La notizia dei due ballerini colpiti dal Coronavirus hanno distratto i telespettatori da una polemica contro la partecipazione di Alessandra Mussolini. Nella giuria c’è anche Carolyn Smith, la quale ha ricevuto dei messaggi in cui le viene chiesto di bocciarla all’istante. La donna ha replicato dicendo che la giudicherà in base al suo talento nel ballo.