Elisabetta Gregoraci, concorrente del Gf Vip entra in casa da single ma…

Elisabetta Gregoraci, le ultime dichiarazioni prima dell’inizio del reality

Elisabetta Gregoraci ha scelto di entrare nella casa del Grande Fratello da pochissimo tempo. Ha affermato durante le varie interviste di aver ceduto soltanto perché alla conduzione c’è un suo grande amico, Alfonso Signorini. Il motivo principale per il quale ha sempre rifiutato è legato al figlio da cui è difficile stare lontana.

Il Grande Fratello vip avrà inizio il giorno 14 settembre, l’unico distacco che le rende difficoltoso il tutto riguarda la famiglia ed il figlio, dato che Elisabetta non è fidanzata e ha come unici legami proprio loro. Non esclude però di innamorarsi in casa. L’ex moglie di Flavio Briatore, mamma di Nathan Falco, ha sempre rinunciato a far parte di qualunque tipo di reality, questa volta scelto di lanciarsi per mostrare a tutti chi è Elisabetta Gregoraci, a nudo, senza filtri.

Elisabetta Gregoraci è pronta a divertirsi, il Grande Fratello sarà come una gita con i compagni di scuola

Elisabetta Gregoraci sta immaginando l’avventura al Grande Fratello vip come una gita con i suoi compagni di classe. Sta considerando il tutto come una specie di evasione, dopo tanti anni di corteggiamento, ha detto sì proprio a lui, il re dei paparazzi e del gossip. Lo ha fatto perché Alfonso merita la sua presenza ma soprattutto perché il suo Grande Fratello non è un reality e basta, è un bellissimo varietà dove i concorrenti non temono di mostrarsi per quello che sono, anzi entrano in casa proprio con questo obiettivo: farsi conoscere dal pubblico.

La Gregoraci ha spiegato di aver ceduto anche ai social da qualche annetto e di averlo fatto proprio per mettersi a nudo, per dimostrare ai suoi follower che lei oltre che una donna dello spettacolo, oltre che l’ex moglie di Briatore è anche una donna interessante, con un carattere del quale va assolutamente orgogliosa. Spontanea e sincera al 100%.

Le paure di Elisabetta, dopo essere entrata in casa il rischio è perdere il controllo

L’unica paura di Elisabetta è dimenticare l’esistenza delle telecamere troppo in fretta o troppo facilmente. Lei è una di quelle che se si lascia andare può anche parlare troppo e a sproposito. Non si può parlare come si fosse a casa propria, bisogna essere leali e sincere, dirette come sempre, ma un limite minimo ci vuole. Ritornando alla possibilità di trovare il principe azzurro, non ha senso escludere quest’ipotesi. Non sarebbe il massimo farlo dentro una casa dove si viene osservati 24 ore su 24, ma potrebbe succedere, al cuore non si comanda.

Quando Flavio Briatore ha saputo che Elisabetta sarebbe entrata in casa, inizialmente ha affermato di essere totalmente contrario, poi ne hanno parlato, lei gli ha spiegato di tenerci, di voler fare quest’esperienza ad ogni costo, di sentirsi pronta e di non voler rinunciare. Lui ha ceduto e ha messo che farà il possibile per stare con il piccolo per non fargli mancare nulla.