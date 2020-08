Flavio Briatore ricoverato: la causa non è il covid

Flavio Briatore in ospedale, tutta la verità di Daniela Santanchè

Flavio Briatore non ha contratto il covid, a dirlo è la politica Daniela Santanchè che ha fatto chiarezza sulle condizioni del re del billionaire. Sono emerse tantissime notizie sulla Sardegna e sui contagi, soprattutto perché nelle ultime ore il numero dei contagiati è aumentato vertiginosamente. Tra tutti compare il nome di Flavio che secondo quanto si legge in giro sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele, ma per tutt’altro motivo.

A rivelarlo è Daniela Santanchè che ha annunciato che l’uomo è sotto cura dei medici a causa di una prostatite, non per gravi condizioni legate al covid come si era già detto. È stato lui a darle la parola, a chiederle di dare delucidazioni in merito, per evitare la fuoriuscita di fake news. La donna infatti ha dimostrato di essere tanto infastidita, si è detto troppo sul suo amico, troppe finte verità. In realtà non è la prima volta che avviene tutto questo.

Flavio Briatore nessun coronavirus, ecco tutti gli ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute

Flavio Briatore è stato preso di mira dal popolo dei social a causa delle rivelazioni rilasciate a maggio. Il re del billionaire affermava che sarebbe stata un’ottima idea riaprire tutte le discoteche ed i locali notturni in modo tale da poter dare al popolo dei giovani un punto di incontro. Secondo Briatore infatti i giovani si sarebbero comunque incontrati da qualche altra parte, senza alcuna sorveglianza e probabilmente senza rispettare le norme. Tanto importante sarebbe stato secondo lui cercare di far riprendere l’economia di tutte le attività del territorio italiano che avrebbero avuto soltanto bisogno di ricominciare da zero.

Proprio per queste affermazioni tutto il popolo italiano era in fibrillazione all’idea di vederlo ricoverato in un’la di ospedale. Ma attenzione perché si è trattato soltanto di cattiveria e per fortuna l’uomo sta bene.

Briatore è seguito dal dottor Zangrillo uno dei migliori del settore

In questo momento è ricoverato a causa di una recidiva prostatite che richiedeva adesso, necessario , il ricovero. inoltre sempre secondo quanto rivelato sui social, il re del billionaire in questo momento si troverebbe a Milano, in clinica, avrebbe richiesto cure a pagamento. Invece in realtà si trova a Montecarlo ed è seguito dal professore Zangrillo.

L’uomo già qualche mese fa aveva sofferto di prostatite, però le situazioni erano migliorate. Adesso ha avuto una ricaduta. nonostante questo sta bene. Per quanto riguarda il covid, si è sottoposto al tampone ma ancora almeno per il momento non ci sono risultati.