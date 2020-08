Carlotta Mantovan, il motivo che l’ha spinta ad allontanarsi dalla televisione: c’entra Frizzi

Benedetta Rinaldi a Elisir al fianco di Michele Mirabella

La scorsa estate, dopo la presentazione dei palinsesti Benedetta Rinaldi si era indignata perché venne fatta fuori dai programmi della Rai. Infatti, la conduzione di UnoMattina venne affidata ai colleghi Roberto Poletti e Valentina Bisti mentre lei era rimasta senza un programma televisivo. LA distanza di un anno le cose sono cambiate per lei, infatti i vertici di Viale Mazzini le hanno affidato Elisir sulla terza rete. La professionista torna sul piccolo schermo al timone della storica trasmissione di Michele Mirabella.

Un format che era stato fermato tre anni fa per lasciare spazio a Tutta Salute. Nell’ultimo numero in edicola del magazine NuovoTv è contenuta una lunga intervista a Benedetta Rinaldi. Quest’ultima ha chiarito che non ha rubato il posto a Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi. “Mi hanno assicurato che è stata lei a voler fare scelte diverse quindi io sono serena. L’hanno messa tra i silurati della Rai”, ha asserito la donna.

La ragione per Carlotta Mantovan non è più in tv

Quindi da lunedì 7 settembre 2020 dalle ore 11 su Rai Tre Benedetta Rinaldi sarà al fianco di Michele Mirabella a Elisir. Quest’ultima è una storica trasmissione della tv di Stato che si occupa di salute. Intervistata dal periodico NuovoTv, la professionista ha detto di aver fatto un provino con Mirabella circa un decennio fa, ma allora venne scartata.

Dopo l’esperienza televisiva con UnoMattina, ora la Rinaldi ha voluto fare delle puntualizzazioni su Carlotta Mantovan che è praticamente fuori dalla Rai. “Ha deciso di andarsene. Se ho un rimpianto è quello di non aver mai potuto lavorare con suo marito Fabrizio Frizzi, una persona perbene. Siccome credo di esserlo anche io, ho voluto la conferma che il mio rientro non causasse danni ad altri”, ha affermato la donna.

La vedova di Fabrizio Frizzi si dedica ad altri progetti

Stando a quello che riporta il settimanale NuovoTv, Carlotta Mantovan avrebbe deciso di lasciare Rai Tre e di conseguenza le trasmissioni che si occupano di salute guidati da Michele Mirabella per dedicarsi a nuovi progetti professionali.

A partire dal prossimo 7 settembre il posto della vedova di Fabrizio Frizzi sarà preso da Benedetta Rinaldi. Quest’ultima dopo non essere stata riconfermata a UnoMattina e ci era rimasta molto male, soprattutto perché la donna arrivava da due stagioni molto soddisfacenti dal punto di vista degli ascolti.