Karina Cascella accusata di aver infettato la Sardegna, la dura replica: “Siamo arrivati agli untori?”

Karina Cascella accusata di essere un untore da Coronavirus

Qualche ora fa si è venuti a conoscenza che in Sardegna, precisamente a Porto Cervo si è formato un focolaio da Covid-19. Una zona dell’isola che in questo ultimo periodo è stata praticamente presa d’assalto da molti personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo o ex partecipanti di reality e programmi del genere. Per tale ragione Karina Cascella è stata attaccata dal polo del web accusandola di essere una specie di untore.

Di recente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso sul suo account Instagram uno scatto che la mostra con una sua amica in piscina a Riccione. Ma i seguaci sono convinti che la foto in questione sia stata nel mare della Sardegna, quini è partito l’attacco: “È colpa vostra che avete infettato la Sardegna. Andatevene via”. A Ovviamente l’opinionista di Barbara D’Urso non è rimasta a guardare replicando così: “Siamo arrivati al punto di definire untori le persone che vanno in Sardegna?”.

La replica dell’opinionista di Barbara D’Urso su IG

Dopo aver ricevuto una serie di insulti e critiche da parte del popolo del web, attraverso Instagram Karina Cascella ha voluto fare delle precisazioni. Innanzitutto ha precisato che non si è mai recata in Sardegna in questo ultimo periodo ma che era a Riccione.

Poi ha ricordato che dopo la quarantena si parlava di vacanze estive nel nostro Paese per risollevare l’economia del terziario e ora tutti accusano coloro che si sono sposati lungo lo Stivale. Per tale ragione l’ex compagna di Salvatore Angelucci ha sbottato così sul noto social network: “Avete parlato tanto di vacanze italiane e la gente le ha fatte le vacanze italiane. Adesso quelle che erano persone stupende sono diventate untori?”.

Lo sfogo di Karina Cascella su Instagram

Qualche giorno fa Karina Cascella ha fatto preoccupare i suoi fan annunciando che forse per il momento non potrà essere più opinionista nelle trasmissioni televisive di Barbara D’Urso. Mentre nelle ultime ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è sfogata su Instagram dicendo: “Forse bisognerebbe prendersela con chi comanda, che governa non ci dice un ca***”.

La donna ha anche aggiunto che chi viaggia deve avere la responsabilità di fare controlli sia prima che dopo per evitare sia di contrarre il Covid-19 che di trasportarlo in varie parti del nostro Paese.