Amici di Maria De Filippi in lutto: è morta la professoressa del pubblico parlante [FOTO]

E’ venuta a mancare la professoressa del pubblico parlante di Amici

Nelle ultime ore il mondo di Amici di Maria De Filippi, storico talent show di Canale 5, è stato colpito da un lutto. Purtroppo di recente è venuta a mancare la professoressa del pubblico parlante Rita Speranza. A dare la triste notizia ci ha pensato lo stesso figlio Francesco attraverso i suoi canali social. Il pubblico che da anni segue la trasmissione Mediaset ricorderà sicuramente la donna, che durante le prime edizioni del format ha conquistato i telespettatori con la sua sincerità e sensibilità.

La signora Rita, che era un’attrice e regista, era originaria del capoluogo campano ma è morta nella Capitale. Il congiunto sui social ha invitato tutti al funerale della madre previsto per 26 agosto a Roma. “A chi vorrà dare un ultimo saluto a mia madre i funerali ci saranno domani alle 10,30 alla Parrocchia San Virgilio di… Pubblicato da Rita Speranza su Martedì 25 agosto 2020”, ha scritto l’uomo.

Rita Speranza è morta

Nelle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi, Rita Speranza era un tassello fondamentale del talent show di Canale 5. Successivamente, però, in modo progressivo la donna si è allontanata dal mondo dalla televisione, ma sui suoi canali social in molti hanno continuato a seguirla con tanto affetto.

Infatti lì l’attrice e regista dava la sua opinione su fatti e personaggi dell’attualità e del programma Mediaset che l’aveva fatto diventare popolare. Il pubblico di Amici, in questi ultimi anni hanno chiesto alla consorte di Maurizio Costanzo di richiamare la Speranza al format. Un ruolo che la donna si era conquistato dando un parere personale agli aspiranti allievi. (Continua dopo la foto)

Rita Speranza e il ruolo che si era ritagliata ad Amici di Maria De Filippi

In tutti questi anni, nonostante non appariva più sul piccolo schermo, Rita Speranza ha continuato a mantenere la sua schiettezza e la sua onestà fino al giorno della sua morte. Nonostante il suo allontanamento dalle telecamere, in tanti continuavano ad avere un contatto con lei tramite i social network.

L’ex professoressa del pubblico parlante di Amici di Maria De Filippi aveva un rapporto abbastanza diretto e confidenziale anche con coloro che la seguivano quotidianamente. Ora che il prossimo mese ripartiranno i suoi programmi, Queen Mary la ricorderà facendole un omaggio?