Giovanna Abate e Davide Basolo pubblicano la stessa frase: “La mia debolezza…” (FOTO)

Sul web si è appena scatenato un gossip che riguarda Giovanna Abate e Davide Basolo. I due hanno pubblicato la stessa frase su Instagram a distanza di pochissimo tempo. Questo dettaglio ha, immediatamente, fatto vagare con la fantasia i fan, che hanno sempre sperato nella loro coppia.

Nonostante, proprio ieri, Davide abbia chiarito di non essere in contatto con l’ex tronista, il gesto compiuto poco dopo è sembrato non avvalorare le sue parole. Ad ogni modo, andiamo a vedere cosa è successo.

Il post di Giovanna Abate

Ieri sera, Giovanna Abate ha pubblicato un psot contenente una sua foto e una frase in didascalia molto interessante, due ore dopo, Davide Basolo ha condiviso lo stesso contenuto. Nello specifico, si tratta di una citazione dello scrittore Pier Paolo Pasolini basata sulla logorante necessità di solitudine degli individui. L’Abate ha espresso il concetto secondo cui la sua indipendenza sia la sua più grande forza. Allo stesso tempo, però, essa porta alla solitudine che, per contro, è la più grande debolezza.

Come già anticipato, la citazione è stata accompagnata da una foto della protagonista vestita di tutto punto e con i capelli al vento. Moltissimi fan hanno commentato la foto facendo i loro complimenti all’ex volto di Uomini e Donne. Altri, però, non hanno potuto fare a meno di porre l’accento su quanto accaduto poche ore dopo sul profilo del suo ex corteggiatore noto come l’Alchimista. (Continua dopo il post)

La replica di Davide Basolo

A distanza di poche ore dal post di Giovanna Abate, infatti, Davide Basolo ha condiviso tra le sue Instagram Stories la stessa frase. Cosa avrà voluto significare questo gesto? Esistono due correnti di pensiero. La prima fa capo al fatto che l’Alchimista abbia voluto lanciare una sorta di frecciatina all’ex tronista. La seconda, invece, decisamente meno pretenziosa, fa riferimento al fatto che Basolo abbia apprezzato la citazione di Giovanna ed abbia semplicemente deciso di condividerla anche lui.

Ad ogni modo, anche nel caso in cui fosse vera questa seconda ipotesi, per quale ragione Davide continua ad andare sul profilo della romana se tra loro non c’è nulla? Per il momento, nessuno dei due protagonisti ha voluto commentare la cosa. Bisogna aspettare le prossime ore per capire se ci siano o meno degli sviluppi in merito alla vicenda.