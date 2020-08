Gianni Sperti la spara grossa: “Qui si fa il vero pecorino”, ma munge una vacca [FOTO]

Gianni Sperti in vacanza nell’altra Sardegna

Prima di tornare nello studio di Uomini e Donne per le registrazioni delle nuove puntate, Gianni Sperti ha deciso di trascorrere le sue ultime vacanze estive in Sardegna. Ma a differenza degli altri personaggi dello spettacolo che si recano a Porto Cervo o a La Maddalena, l’opinionista si è recato nella zona meno turistica dell’isola.

Il collega di Tina Cipollari ha parlato sul suo account Instagram della tradizione, in particolare di quella culinaria, ma sul noto social ha commesso una clamorosa gaffe. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

L’opinionista di Uomini e Donne commette una clamorosa gaffe

Attraverso un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, Gianni Sperti ha voluto celebrare l’autenticità e la bellezza della cultura della Sardegna. Lo storico opinionista di Uomini e Donne si è fatto vedere sul noto social network mentre era impegnato a mungere una mucca. Un post che iin pochissimo tempo ha fatto il giro del web. Ma nella didascalia utilizzata al fianco dello scatto l’ex ballerino di Amici ha parlato per lo più di pecorino sardo che, come tutti ben sanno, si produce con latte di pecora e non latte vaccino.

“Qui sono ad Arborea, patria del latte sardo, l’unico latte in grado di produrre il famosissimo pecorino sardo e non solo. Agevoliamo le aziende italiane e cerchiamo di mangiare i cibi italiani che sono di gran lunga qualitativamente superiori e sani. È stata una esperienza emozionante, mungere e sentire il latte caldo“, ha scritto l’ex marito di Paola Barale ricevendo migliaia di consensi positivi e tanti cuoricini rossi. (Continua dopo il post)

Gianni Sperti e il suo cambio di look

Chi segue Gianni Sperti sa perfettamente che quest’ultimo è un grande amante del buon cibo e sul suo account IG, durante il periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, si è più volte fatto vedere mentre era impegnato dietro i fornelli cucinare. I fan hanno visto lo storico opinionista di Uomini e Donne preparare il pane in casa, ma anche la pasta fresca.

Un paio di settimane fa il collega di Tina Cipollari ha lasciato tutti senza parole grazie al suo drastico cambio di look, facendosi biondo platino. Sommerso dalle critiche. l’ex ballerino di Buona Domenica ha precisato di essere completamente immune ai commenti negativi nei suoi confronti.