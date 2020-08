Eliana Michelazzo bullizzata per la cellulite, lei sbotta: “Soffrivo di anoressia, il mio fidanzato mi picchiava” (FOTO)

Un po’ di ore fa, alcune pagine di gossip hanno condivido delle foto di Eliana Michelazzo volte a mettere in evidenza la sua cellulite su glutei e cosce. La questione è divenuta subito virale e moltissime persone hanno cominciato a prendere in giro l’ex agente.

Quando la diretta interessata ha scoperto cosa si stesse dicendo di lei sul web, ha sbottato ed ha colto la palla al balzo per fare una confessione mai fatta prima. In particolar modo, ha svelato di aver sofferto di anoressia a causa di un fidanzato troppo violento.

La foto con la cellulite di Eliana Michelazzo

Esporsi sui social è un’arma a doppio taglio. Spesso le persone sanno essere molto critiche e cattive, al punto da portare alla luce fantasmi silenti da anni. Questo è ciò che è accaduto ad Eliana Michelazzo in seguito alla pubblicazione di alcuni scatti dai quali si evince la cellulite sul lato b. Molti utenti hanno messo a confronto due immagini della donna, una pubblicata da lei e l’altra rubata da un fan. Nel primo la protagonista appare perfetta, mentre nel secondo si vedono tutti i difetti del suo corpo.

Questo dettaglio ha fatto insorgere gli utenti di Instagram i quali hanno cominciato a prendere in giro la Michelazzo. La donna, allora, ha deciso di sfogarsi sui social ed ha detto di essere davvero furiosa in quanto ci sono persone che soffrono per questi complessi. Lei stessa in passato ha sofferto di anoressia. Da lì è partito il racconto da brividi che ha lasciato spiazzati tutti. (Continua dopo la foto)

Lo sfogo dell’ex agente

Eliana ha svelato che a 18 anni era fidanzata con un ragazzo poco raccomandabile che la picchiava. In quel periodo, la sua condizione psichica era così compromessa al punto da arrivare a perdere 15 kg in un solo mese. Questo, dunque, la portò a soffrire di una forte anoressia. Il tema del peso, dunque, è un argomento che sta parecchio a cuore alla dama, pertanto, non è riuscita a non sbottare contro gli artefici di questo gossip.

Crescendo, Eliana Michelazzo ha imparato a convivere con la sua cellulite e con i suoi difetti e adesso è felicissima dei suoi chiletti in più. Sul web molte persone si sono schierate dalla sua parte ed hanno cominciato a mandarle dei messaggi solidali. Tra di essi c’è stata anche Deianira Marzano, che ha detto di essere rammaricata per quanto accaduto.