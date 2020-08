Ambra Angiolini sbugiardata da Laura Pausini: gaffe per la compagna di Massimiliano Allegri

Ambra Angiolini in vacanza

Come gran parte dei personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo anche Ambra Angiolini è in vacanza. A testimoniarlo è lei stessa con delle foto che condivide sui suoi canali social.

E a proposito di questo, nelle ultime ore i follower della nota attrice hanno assistito ad un simpatico botta e risposta tra la loro beniamina e una sua cara amica vip. Stiamo parlando di Laura Pausini che ha commentato uno scatto dell’ex ragazza di Non è la Rai in modo ironico. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Lo scherzo della compagna di Massimiliano Allegri

Dopo la quarantena, Ambra Angiolini ha condiviso su Instagram alcune foto che la mostrano felice e rilassata in vacanza. Dopo lo scatto che la mostrava in bikini insieme alla primogenita, ha postata un’altra immagine che la raffigura distesa su un prato, al fianco di alcune mucche che pascolavano tranquillamente. Il contenuto in questione ha creato una divertente gag. Nella didascalia utilizzata dall’ex ragazza di Non è la Rai si legge: “Ogni anno scegliamo una meta per ritrovarci tutte #friends #formentera2020”.

In pratica la compagna di Massimiliano Allegri ha fatto intendente che le vacche in foto raffigurassero le sue care amiche. E’ abbastanza evidente che lo scatto di Ambra non è stata realizzata a Formentera ma in montagna. E’ stato proprio questo l’ironia da parte dei colleghi, tra i quali Gianni Sperti, Claudia Gerini, Micaela Andreozzi. Ma il commento di Laura Pausini ha divertito più di tutti. (Continua dopo il post)

Laura Pausini smaschera la Angiolini

Laura Pausini ha commentato in questo modo la foto di Ambra Angiolini: “Ammazza com’è cambiata Formentera…la mucca chi sarebbe?”. Mentre Gianni Sperti ha risposto con una emoticon che sorride. La nota professionista emiliana ha smascherato lo scherzo dell’ex ragazza di Non è la Rai, la quale ha replicato così: “Te ce porto sempre io…quante cose dobbiamo fare amica mia”.

Ricordiamo che le due donne si conoscono bene infatti sono amiche da anni. Un po’ di tempo fa su Instagram è stato condiviso una clip che le mostra entrambe nel 1996. Tutte e due hanno repostato il filmato e la compagna di Allegri lo aveva commentato in questo modo: “Io ero così romana e tu così bella”.