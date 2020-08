Cecilia e Ignazio, possibile riavvicinamento: lo scambio di like sospetto su Instagram (FOTO)

Tra i gossip di questa estate c’è stato, sicuramente, quello che riguarda l’allontanamento e il possibile riavvicinamento tra Cecilia e Ignazio. I due protagonisti hanno dato luogo a diversi tira e molla in questo mese, cosa che ha generato parecchi rumors.

Ad ogni modo, nelle ultime ore pare potrebbe essere in atto un ritorno di fiamma tra i due. Nel dettaglio, sembra che la coppia abbia cominciato a scambiarsi dei like sospetti al di sotto delle ultime foto su Insatgram. Vediamo tutti i dettagli.

I like tra Cecilia e Ignazio

La storia tra Cecilia e Ignazio sembra, ormai, volta al termine, anche se nelle ultime ore si vocifera di un possibile riavvicinamento. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato alcune foto dalle quali si evince che i due potrebbero essere in procinto di fare la pace. In particolar modo, si nota che i due si sono reciprocamente scambiati dei mi piace al di sotto delle ultime foto pubblicate. L’infleuncer ha mostrato i contenuti in questione e si è chiesta se questo significhi qualcosa oppure no.

Dopo diverse ore, però, è accaduto qualcosa di inaspettato. Andando nuovamente sul profilo dei diretti interessati, questo scambio di like è completamente sparito. Adesso, infatti, non sono più presenti i mi piace dei due protagonisti al di sotto della foto di cui abbiamo parlato. Per quale ragione la coppia ha deciso di compiere questo gesto, per poi cancellare tutte le prove? (Continua dopo le foto)

Le ipotesi di riavvicinamento

Lo scambio di like, dunque, è diventato sospetto proprio per questa ragione. Al momento, quindi, le ipotesi sono due;

La prima è che, in realtà, le foto pubblicate da Deianira potrebbero essere state modificate appositamente per creare l’ennesimo gossip; La seconda, invece, è che i due protagonisti abbiamo prima deciso di dimostrarsi reciproche attenzioni, per poi pentirsi e cancellare tutto.

Per il momento, però, né Cecilia né Ignazio hanno proferito parola in merito al possibile riavvicinamento esistente tra i due. Andando sul profilo della showgirl è possibile prendere visione di alcune IG Stories nelle quali la ragazza ha mostrato ai suoi fan dei prodotti di bellezza sponsorizzati. Nei video, però, la donzella pare si sia lasciata scappare qualche piccola frecciatina. Nel dettaglio, ha detto di essere sparita per un po’ di giorni con le sponsorizzazioni per evitare di tediare i suoi fan. In questo periodo ha ricevuto molte critiche, pertanto, è stanca di litigare con persone.