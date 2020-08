GF Vip, ex gieffino contro Antonella Elia: ‘Tra lei e Signorini c’era un accordo, lei era protetta’

Non si fermano gli attacchi alla nuova opinionista del reality. Ecco che cosa ha detto di lei un attore noto, ex protagonista della Casa

GF Vip: ex gieffino contro Antonella Elia

Non si placano le critiche per la scelta di Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip di promuovere Antonella Elia da ex concorrente della quarta edizione ad opinionista della quinta. Si sa, Antonella ha un carattere molto particolare e nella Casa ha litigato praticamente con tutti. Il pubblico, infatti, su di lei è diviso: o la ama o la odia.

La showgirl ha avuto dei contrasti molto forti con Antonio Zequila, Sossio Aruta, Patrick Ray Pugliese, Teresanna Pugliese, ma soprattutto con Valeria Marini. Antonella ad un certo punto le ha anche dato uno spintone ma la produzione non ha preso provvedimenti nei suoi confronti. Per questo è sorta la critica da parte di molti che fosse protetta in un qualche modo.

Le accuse e le critiche nei suoi confronti non si sono fermate ma sono riprese con maggior astio quando il conduttore ha ufficializzato la sua presenza nella quinta edizione come opinionista accanto a Pupo. Prima il marito di Fernanda Lessa le ha mosso delle accuse ben precise, non solo a lei ma soprattutto alla produzione del programma, adesso diversi ex gieffini stanno esprimendo la loro opinione negativa. Uno di questi è Fabio Testi. (Continua dopo la foto)

Fabio Testi: ‘Era evidente che c’era un accordo, che era protetta’

Dopo l’attacco del marito di Fernanda, anche Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Andrea Montovoli hanno sollevato dubbi sui social sul fatto che ad Antonella sia stato permesso di fare di tutto nella Casa. Per loro ha esagerato con le parole, con gli insulti, ha alzato le mani e nessuno le ha detto nulla. Altri concorrenti sono stati squalificati per molto meno.

Adesso, inaspettatamente, anche Fabio Testi si è unito al gruppo contro Antonella Elia. L’attore, attraverso le pagine di Nuovo Tv, ha detto che dalla prima puntata era evidente che ci fosse un accordo tra la showgirl e Alfonso Signorini e che lei fosse protetta. Infatti, tutti ricordano la loro consueta scenetta del “A rapporto soldato Elia. Agli ordini signor generale”.

Più sottile invece il commento di un altro ex concorrente, Antonio Zequila, che sempre tra le pagine dello stesso settimanale ha esclamato: “Antonella e Pupo sono alti uguali perciò insieme andranno benissimo“. Una frase pungente che sicuramente si riferisce ad altro. Che cosa ne pensate?