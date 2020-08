DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni venerdì 28 agosto: Aylin mette la madre di Can contro Sanem

Cinquantatreesimo appuntamento con DayDreamer – Le Ali del Sogno

Nuovo appuntamento con le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Continua la programmazione della soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir come protagonisti principali.

Cosa accadrà nell’ultima puntata settimanale? Gli spoiler rivelano che Can si renderà conto che Sanem è solo vittima di un complotto, quindi la convincerà di tornare in azienda. Mentre Alyn continuerà a tramare alle spalle della Aydin raccontando delle bugia alla madre del fotografo.

Can rivuole Sanem alla Fikri Harika

Le anticipazioni del 53esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda il 28 agosto 2020, rivelano che Can si pentirà di non aver perdonato Sanem. Infatti, il fotografo capirà che è veramente innocente e che è stata incastrata. Nello specifico, il Divit sarà deciso a convincere la giovane aspirante scrittrice tornare a lavorare alla Fikri Harika. Quindi si recherà nel suo negozio per parlarle.

Per riuscire nel suo scopo il fratello maggiore di Emre inviterà la Aydin a prendere parte alla famosa campagna in favore della Compass sport, importante per il futuro dell’azienda nella quale lavorava prima. La sorella più piccola di Leyla accetterà gli proporrà di fare il commesso per fargli pagare penitenza. Intanto, Aylin, dopo aver consigliato all’ex fidanzato di contattare la madre, decisa a screditare il fotografo agli occhi di Huma le chiamerà e parlandogli male del suo primogenito.

Aylin agisce alle spalle di Sanem

Gli spoiler della prossima puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Aylin vorrà fare in modo che Huma dia il suo pacchetto azionario dell’agenzia di famiglia al suo secondogenito Emre. In più la perfida ragazza farà credere alla donna che la società di famiglia sta rischiando seriamente di chiudere i battenti per colpa di Sanem.

Successivamente Mevkibe dopo essere stata appena eletta presidente dell’associazione del suo quartiere dovrà fare i conti con le varie richieste degli abitanti, che le chiederanno una serie di favori in cambio di doni. La Aydin tornerà ancora una volta nell’azienda pubblicitaria e durante una riunione di lavoro, farà molta fatica a provare gelosia quando sarà a stretto contatto con Gamze, una cara amica di Can. Il fotografo e la new entry dimostreranno di essere abbastanza complici, pur non essendosi visti da diversi anni.