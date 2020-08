Flavio Briatore, il barista del Billionaire ricoverato in terapia intensiva, mentre lui in ala protetta: è polemica (FOTO)

Da poco si è scoperto che Flavio Briatore sia positivo al Covid e, come lui, anche il barista del Billionaire ha saputo di aver contratto il virus. Quest’ultimo, però, è in condizioni abbastanza gravi, dato che è stato portato d’urgenza in terapia intensiva.

Tale notizia ha immediatamente fatto sorgere una polemica sul web. La portavoce di quanto accaduto è stata Selvaggia Lucarelli, la quale ha approfittato della situazione per fare una riflessione in merito alle diverse possibilità economiche delle persone. Vediamo cosa è accaduto.

Le condizioni del barista del Billionaire

Il barista del locale di Flavio Briatore, il Billionaire, è positivo al Covid e pare non se la stia passando molto bene. Selvaggia Lucarelli ha divulgato la testimonianza di un utente, il quale ha asserito che il protagonista stia molto male. Al momento si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano. A differenza sua, però, Briatore è situato all’interno di un’ala privata dell’ospedale, in quanto pare abbia pagato profumatamente per evitare di essere posto nel reparto Covid della struttura.

Per adesso, infatti, l’imprenditore sembrerebbe essere circondato dai migliori medici e in totale isolamento rispetto a tutti gli altri infetti. Questo piccolo episodio è servito da spunto alla Lucarelli per fare una riflessione. Il Coronavirs non guarda certamente al Cud delle persone, tuttavia, avere una certa disponibilità economica facilita sicuramente le cose, anche in un tema così delicato come questo. (Continua dopo la foto)

Polemica contro Flavio Briatore

Mentre Flavio Briatore si sta facendo curare in totale confort, un suo dipendente, il barista del Billionaire per l’appunto, è costretto a sottostare alla solita trafila dei comuni mortali. Il fatto che l’ex della Gregoraci non sia, come tutti gli altri, ricoverato nel reparto Covid ha generato davvero una grossa polemica sul web. In molti ritengono assolutamente ingiusto ed ingiustificato trattare in modo differenziato i pazienti solo perché hanno una disponibilità economica differente.

Secondo Selvaggia questa situazione dovrebbe far riflettere molto. A suo avviso, ci sono persone che rischiano la vita per soddisfare i capricci e per garantire il divertimento altrui. Questa specie di eroi, dunque, dovrebbero meritare tutto il nostro rispetto e la nostra riconoscenza. In merito alle condizioni di Briatore, invece, l’imprenditore pare sia abbastanza stabile, ma continua ad essere ricoverato in una camera privata per tenere sotto controllo la situazione.