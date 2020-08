Alessia Marcuzzi: ‘Ecco perchè non ci sarà Temptation Island Vip’

La conduttrice ha spiegato in una recente intervista come mai lei e Maria De Filippi hanno scelto di fare un’edizione nip

Temptation Island: Alessia Marcuzzi spiega perchè non ci sarà l’edizione vip

Alessia Marcuzzi è stata riconfermata al timone di Temptation Island ma quest’anno non sarà un’edizione vip. Infatti, Filippo Bisciglia ha condotto la sua edizione come ogni anno con una novità. Nel cast erano presenti due coppie vip, quelle formate da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Per l’edizione di settembre con Alessia, però, è stata presa la decisione di inserire un cast totalmente nip.

Qualche settimana fa Maria De Filippi aveva detto di essere più contenta nell’avere persone non note al pubblico perchè ha la certezza che le loro reazioni sono vere e spontanee. Alessia Marcuzzi ha confermato quando detto dalla conduttrice, ma, attraverso le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha anche aggiunto altro.

Dopo anni all’Isola dei Famosi, Alessia ha detto di essere molto contenta di essere tornata alla guida di un programma con persone comuni come era per le sue edizioni del Grande Fratello. Con Maria De Filippi c’è stato un lungo dialogo sulla questione. Avevano anche pensato di fare un’edizione mista, ma poi hanno deciso di optare per un’edizione solamente nip. Entrambe sono sicure che il pubblico si identifica di più con chi somiglia al vicino di casa, al collega di lavoro e non al personaggio di spettacolo.

Alessia: ‘Il programma è terapeutico’

La conduttrice ha detto che cerca di mettere sentimento in tutto quello che fa. Infatti, ha sempre agito di pancia e d’istinto. Guardare, ad esempio, le dinamiche che si creano nei protagonisti di Temptation Island è terapeutico anche per lei che conduce.

Poi Alessia ha svelato qualche aneddoto. Ad esempio, l’amicizia con Filippo Bisciglia, concorrente del Grande Fratello 6 che lei conduceva, poi il fatto che sul tronco del falò in realtà si gela. Le riprese finiscono a notte fonda, ma Maria De Filippi le ha sempre detto che la vuole “rigorosa”, quindi in jeans e camicetta. Per lei non è assolutamente un problema perchè a casa veste sempre come un maschiaccio.

Quest’anno Alessia ha visto delle coppie molto eterogenee. C’è chi sta insieme da poco e si deve ancora conoscere, chi invece ha una relazione da sette anni, i classici sette anni che ti fanno vivere la crisi e il dilemma del matrimonio. Come se la caverà Alessia Marcuzzi quest’anno? Siete curiosi?