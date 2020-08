Andrea Damante smette di seguire Signorini, Parpiglia e Chi, caos sul web: “Che sta succedendo?” (FOTO)

In casa Damante sembra esserci un po’ di maretta, dato che Andrea ha smesso di seguire Alfonso Signorini, Gabriele Parpiglia e Chi Magazine. Molti utenti del web si sono subito resi conto della cosa e non hanno potuto fare a meno di sollevare la questione.

A parlarne ci hanno pensato, soprattutto, Deianira Marzano e Amedeo Venza, i quali hanno lasciato intendere che possa essere successo qualcosa di davvero importante. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sulla vicenda.

Damante contro Signorini e Parpiglia

In queste settimane si è molto parlato di Giulia De Lellis e di Andrea Damante. I due sembrerebbero esserci lasciati, anche se nessuno dei protagonisti ha mai parlato apertamente della vicenda. Al loro posto, però, ci hanno pensato numerose pagine di gossip e giornalisti, che hanno divulgato indiscrezioni e segnalazioni sul loro conto. Ad ogni modo, tutti questi gossip pare non piacciano molto al Dama, che infatti è sempre stato un ragazzo molto riservato in merito alla sua vita privata.

Ad ogni modo, nelle ultime ore, il giovane si è reso protagonista di un gesto che sembra lasciar intendere che sia accaduto qualcosa di rilevante. Andrea Damante ha smesso di seguire su Instagram Signorini, Parpiglia e Chi. Questo potrebbe significare che il dj non abbia gradito qualche articolo uscito di recente su tale giornale. Per adesso, però, queste sono solo supposizioni. (Continua dopo la foto)

Le ipotesi sul gesto di Andrea

L’avvenimento, infatti, è accaduto da pochissimo tempo, pertanto, nessuno ha ancora proferito parola sulla vicenda. Andrea si sta limitando a condividere con i fan solo contenuti inerenti il suo lavoro. Il direttore di Chi, invece, è assente dal mondo dei social da diverso tempo, sta di fatto che il suo ultimo post risale a oltre dieci giorni fa. In merito a Gabriele, invece, il giornalista si sta molto concentrando sulla questione Briatore in questo momento, quindi non sta dando molto peso al gesto del veronese.

Al momento, dunque, non ci sono grandi informazioni in merito ai motivi che hanno spinto Andrea Damante a compiere questo gesto contro Parpiglia e Signorini. Le principali ipotesi, però, fanno capo al fatto che Andrea possa non aver gradito uno degli ultimi articoli pubblicati su Chi in cui sarebbero stati svelati i motivi della loro rottura. In tale estratto, inoltre, si parla anche della madre di Damante, cosa che potrebbe aver fatto infuriare il giovane.