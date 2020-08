Temptation Island: la terza coppia è formata da Anna e Gennaro

Ecco chi è la terza coppia ufficiale che parteciperà al programma condotto da Alessia Marcuzzi

Temptation Island: presto l’edizione condotta da Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi si trova in Sardegna per le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island che sono iniziate da un paio di giorni. Quest’anno, al contrario delle due edizioni precedenti, ci sarà un cast totalmente nip. Alessia e Maria De Filippi hanno pensato che fosse meglio così perchè il pubblico si identifica di più in persone comuni che in personaggi del mondo dello spettacolo. Questa almeno è la versione ufficiale.

Alessia ha conosciuto le coppie di questa nuova edizione, che ha definito eterogenee, e probabilmente il programma inizierà su Canale 5 la seconda settimana di settembre. La conduttrice è molto entusiasta di tornare ad occuparsi di persone non note perchè aveva un po’ di nostalgia del Grande Fratello che conduceva, come ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni.

La terza coppia

Nei giorni scorsi un promo pubblicitario inaspettato ha svelato le prime due coppie di questa nuova edizione. Loro sono Nadia e Antonio e Carlotta e Nello. La prima vuole mettersi alla prova perchè lui non accetta che lei sia così viziata e sempre attaccata al cellulare. Lei non vuole cambiare per nessuno e soprattutto non vuole mettersi a fare le faccende di casa. La seconda coppia è ad un punto di svolta, dopo sette anni o si sposano o si lasciano.

Il profilo Instagram della trasmissione, però, questa mattina ha rivelato la terza coppia protagonista di Temptation Island. Si tratta di Anna e Gennaro. Hanno una storia da sei anni ma lei ha chiamato il programma perchè ci sono stati vari tira e molla e vorrebbe dare una svolta al loro rapporto. “Da fuori pensano che lui sia il ragazzo perfetto e io la cattiva” ha detto Anna poco prima di dire che non sopporta più alcuni lati del suo carattere. (Continua dopo il post)

Gennaro ha ammesso di essere molto innamorato della sua compagna, ma anche se è stata lei a volere quel percorso, è sicuro di riuscire a capire anche lui qualcosa in più, soprattutto sui sentimenti di lei. Anche perchè lui le ha chiesto di sposarlo ma lei ha rifiutato.

Nel web sono contenti dei video di presentazione di queste prime tre coppie perchè c’è la convinzione generale che si vedranno scene molto “trash”. Le registrazioni sono appena iniziate, chissà se è già successo qualcosa di strano. Voi che cosa ne pensate?