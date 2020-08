Ignazio Moser dimentica Cecilia Rodriguez per una modella: lo scoop di Chi

Ignazio Moser ha un flirt con Caterina M Bernal? Lo sccop di Chi

In questa anomala estate 2020 il gossip si è concentrato tantissimo sulle sorelle Rodriguez. Dopo la separazione di Belen dal marito Stefano de Martino. da qualche giorno si parla della crisi tra Cecilia e Ignazio Moser. Addirittura la modella argentina avrebbe abbandonato da solo l’ex ciclista mentre erano in vacanza in Sardegna. Poi è girata voce che l’ex gieffino avesse avuto un flirt con Anna Safroncik, indiscrezione smentito da lui stesso e dall’attrice.

Nel nuovo numero del magazine Chi è contenuto un articolo che parla di nuovo flirt tra Moser e Caterina M Bernal, con cui il giovane avrebbe fatto una vacanza in Costa Smeralda e con loro pure Andrea Damante. Negli scatti postati su IG della modella sono spuntati molti mi piace da parte di Ignazio. Come riporta il magazine diretto da Alfonso Signorini, è solo una frequentazione momentanea ma Cechu avrebbe reagito male.

Perche Cechu e l’ex ciclista sono in crisi?

E se Ignazio Moser si sta divertendo in Sardegna insieme ad un gruppo d’amici, tra cui ancje Andrea Damante, dall’altra parte Cecilia Rodriguez posta su Instagram delle foto provocanti. Per quale ragione? Per caso vuole lanciare dei segnali all’ex ciclista trentino. In queste settimane i fan della coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip 2 si sono chiesti per quale ragione i loro beniamini stanno attraversando questo periodo di crisi.

Di recente è iniziata a circolare la voce che la coppia sarebbe scoppiata perché lo sportivo non vuole, almeno per ora, formare una famiglia ed accasarsi. Ovviamente si tratta di un rumor circolato in rete e non c’è nessuna certezza che sia veritiero.

Riavvicinamento in atto tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser?

Qualche ora fa Deianira Marzano ha fatto sapere tramite delle Stories su Instagram che tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbe iniziato uno scambio di mi piace sugli scatti che hanno postato sul social.

La modella argentina ha messo un cuoricino rosso all’ultima foto condivisa dal compagno e quest’ultimo ha fatto la stessa cosa dopo settimane di silenzio e gelo. L’influencer, inoltre, ha ipotizzato che tra la sorella di Belen e l’ex ciclista potrebbe esserci in atto un tentativo di riavvicinamento. Sarà davvero così?