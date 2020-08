Chef Rubio tuona contro Flavio Briatore: “Basta immigrati al Billionaire che vanno ad infettare gli italiani”

Flavio Briatore ha il Coronavirus?

La notizia della possibile positività al Covid-19 di Flavio Briatore ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. Informazione che dopo qualche ora è stata smentita da Daniela Santanchè dicendo che l’imprenditore ha una forte prostatite. Tuttavia l’uomo ha fatto sapere di aver fatto il tampone e si aspetta l’esito.

Nonostante smentite varie, la notizia suscitato grande clamore, ma soprattutto molti utenti web si sono scagliati ferocemente contro l’ex martio di Elisabetta Gregoraci. Tra questi anche Chef Rubio, famoso per attaccare il leader della Lega Nord Matteo Salvimi. L’ex padrone di casa di Camionisti in Trattoria ha scritto su Twitter una battuta sarcastica. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha scritto il conduttore e quali sono le condizioni di salute del padre di Nathan Falco.

Chef Rubio sarcastico sull’imprenditore: la battuta sui social network

Chef Rubio è conosciuto anche per i vari attacchi contro Matteo Salvini e altri personaggi più o meno noti del mondo della politica e dell’imprenditoria del nostro Paese. Stando a quanto scritto su Twitter, il cuoco non avrebbe una simpatia nemmeno nei confronti di Flavio Briatore.

Infatti all’informazione che è iniziata a circolare nella serata di martedì alla possibile positività dell’imprenditore, ma anche i suoi 58 dipendenti al Billionaire di Porto Cervo, Rubio ha scritto una battuta sarcastica. “Basta immigrati che fanno serate al Billionaire e poi ubriachi vanno ad infettare gli italiani”, ha ironizzato sul noto social network.

Flavio Briatore e le critiche contro il Governo sulla pandemia da Covid-19

Gran parte del popolo del web si è scagliato contro Flavio Briatore manifestando odio nei suoi confronti. Il motivo? In questi ultimi mesi il noto imprenditore si era più volte scagliato contro le decisioni dell’Esecutivo per le misure restrittive imposte per lla pandemia da Covid-19.

L’ex marito di Elisabetta Gregoraci al momento ha detto di esser stato ricoverato in ospedale per una seria forma di prostatite, e sulla possibilità di essere positivo al Coronavirus ha asserito solamente che potrebbe essere possibile. Di recente l’imprenditore ha avuto dei contatti con personaggi noti come Silvio Berlusconi, Fabio Rovazzi e Paolo Bonolis che si sono tutti sottoposti al tampone. Nessuno dei tre è risultato positivo, ora si attende quello del diretto interessato.