Uomini e Donne, Gemma Galgani svela: “Ho un appuntamento importante, mantengo questo segreto” (VIDEO)

Da pochissimo è stato pubblicato un video inedito sul profilo Instagram di Uomini e Donne in cui Gemma Galgani ha fatto una confessione inaspettata. Nel caso specifico, pare che la dama abbia qualcuno da presentare a tutto il pubblico.

Dalla clip in questione, infatti, si evince chiaramente che la dama sia abbastanza emozionata per l’evento. I commenti degli utenti dei social non si sono fatti attendere. Vediamo tutti i dettagli.

L’annuncio di Gemma Galgani

Venerdì 28 agosto dovrebbe essere registrata la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne e, a quanto pare, ci sarà anche Gemma Galgani. La redazione del talk show ha deciso di regalare un succulento spoiler a tutti i telespettatori attraverso un video su Instagram. Nella clip in questione è ripresa la dama bianca, intenta a vestirsi di tutto punto. La torinese, con la voce quasi rotta dall’emozione, ha detto di dover fare un annuncio importante.

Entrando nel dettaglio, pare che la protagonista debba presentare qualcuno a tutto il pubblico del programma di Maria De Filippi. Inoltre, nel corso del video, la dama ha anche rivelato di aver portato dentro di sé questo segreto per diverso tempo. In effetti, la sua vita social è stata quasi completamente inesistente nelle ultime settimane. Questo, probabilmente, perché è stata impegnata a fare altro. (Continua dopo il video)

Le supposizioni dei fan di Uomini e Donne

Allo scopo di rendere maggiormente intrigante il contenuto, la redazione di Uomini e Donne ha svelato che la dama sta tornando e dovrà fare una comunicazione nel corso, presumibilmente, della prima puntata. A seguito della pubblicazione di tale video, gli utenti del web si sono sbizzarriti con commenti e supposizioni. Tra i vari commenti c’è chi ha alluso al fatto che la donna debba dire di aspettare un figlio, in quanto suo “nipote” Sirius ha adottato un bambino.

Altri, invece, si sono mostrati alquanto spazientiti da questa continua tiritera che vede la Galgani al centro dell’attenzione. In molti hanno detto di essere stufi di assistere sempre ai soliti teatrini, pertanto, la torinese dovrebbe uscire di scena. Infine, c’è chi ha dato un’interpretazione più romantica al video ed ha asserito che, forse, Gemma sia finalmente riuscita a trovare l’amore. Chi vorrà presentare l’acerrima nemica di Tina Cipollari? Lo scopriremo dalle anticipazioni sulla prima registrazione del talk show.