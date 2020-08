Beautiful, spoiler 31 agosto-4 settembre 2020: Liam angosciato per Hope

Le anticipazioni di Beautiful riferite alle puntate in onda su Canale 5 dal 31 agosto al 4 settembre 2020 svelano che Hope sarà sempre più invischiata nei torbidi piani du Thomas, che ha usato Douglas per farla entrare tutti gli effetti nella sua vita. Dopo qualche titubanza, Hope ha accettato di sposare il giovane Forrester, senza sapere ciò a cui andrà incontro. Nel frattempo, Xander è sulle tracce di Thomas per dimostrare che è stato lui a provocare la morte di Emma Barber.

Nelle puntate di Beautiful della prossima settimana, Hope verrà esortata a cambiare idea. Liam, saputo dell’imminente matrimonio tra la ex moglie e Thomas, sarà angosciato per lei e si sfogherà con Brooke. I due uniranno le forze per non permettere Hope di finire in un tunnel senza uscita. La giovane Logan però, non vorrà sentire ragioni, certa che fare da mamma a Douglas richieda questo sacrificio.

Beautiful anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre 2020 su Canale 5

Brooke e Liam non riusciranno a far cambiare idea a Hope, decisa a sposare Thomas. Nel frattempo, le anticipazioni di Beautiful narrano che Xander, dopo aver trovato le prove che incastrano Thomas, lo affronterà a viso aperto. Il ragazzo gli dirà di essere pronto ad andare alla polizia per denunciarlo. Intanto, Zoe proverà a fermare gli intenti di Xander, preoccupata che il segreto su Beth possa venire a galla.

Stando alle anticipazioni di Beautiful inoltre, Zoe e Xander avranno un acceso confronto. Il giovane vorrebbe denunciare Thomas e raccontare tutta la verità sullo scambio di culle a Liam e Hope, certo che meritino di sapere come sono andate davvero le cose. Ancora una volta, sarà Zoe a fermarlo, facendogli capire che se parlerà molte persone, tra cui anche loro due, finirebbero nei guai.

Thomas minaccia Xander

Nelle puntate settimanali di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 dal 31 agosto al 4 settembre 2020, vedremo Thomas andare completamente fuori controllo. Il Forrester junior, proprio ora che ha ottenuto ciò che vuole, non può arrendersi. Proprio per questo motivo andrà da Xander per minacciarlo come fece con Emma: se parlerà, per lui e Zoe sarà la fine.

Infine, gli spoiler della soap Beautiful rivelano che Thomas e Hope saranno felici di dire al piccolo Douglas che presto saranno una famiglia. Il bimbo ne sarà felice, ignaro delle manipolazioni di suo padre. Thomas, capendo di avere poco tempo a disposizione per agire, macchinerà un piano per portare Hope all’altare il prima possibile.