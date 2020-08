Un posto al sole, spoiler al 4 settembre 2020: Niko e Susanna all’altare

In arrivo le nuove puntate di Un posto al sole dal 31 agosto al 4 settembre 2020 su Rai 3. Il matrimonio di Niko e Susanna è ormai vicino, ma l’avvocatessa è ancora titubante per via della cotta per Eugenio. Angela, venuta a sapere la verità, non saprà come comportarsi. La Poggi vorrebbe mettere al corrente anche Niko, ma i dubbi la assaliranno, temendo di ferirlo nel suo momento più felice.

Nel frattempo, vedremo che nelle puntate settimanali di Un posto al sole, Fabrizio arriverà in Russia. Qui conoscerà una donna molto affascinante che lo stregherà. A Napoli, Marina e Roberto capiranno di avere ancora molto feeling e si riavvicineranno. Cutugno invece verrà invitato a cena da Guido e Mariella, all’oscuro del fatto che sia un uomo ricco.

Un posto al sole anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre 2020 su Rai 3

Cutugno continuerà ad essere interessato a Dolly ma finirà per combinare un pasticcio dietro l’altro. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana inoltre, Susanna avrà un confronto con Angela durante il quale verrà obbligata a riflettere sui suoi reali sentimenti per Lino. Eugenio è davvero solo una cotta per lei? Michele e Silvia, preoccupati per lo stato d’animo di Rossella, proveranno a farle ritrovare la fiducia in se stessa.

Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole, Filippo e Serena passeranno del tempo insieme, visto che Irene deve prepararsi per la recita scolastica. Tregara invece verrà assalito dai sensi di colpa e così proverà, a modo suo, a risarcire Clara. Nel mentre, Patrizio capirà che avere le attenzioni della ragazza della quale si è invaghito lo porterebbe in una strada pericolosa.

La scoperta di Serena

Gli spoiler della soap opera Un posto al sole riferiti alle puntate in onda su Rai 3 dal 31 agosto al 4 settembre svelano che Susanna e Niko si divertiranno alquanto alla festa per celebrare il loro matrimonio. Serena dovrà fare i conti con una scoperta inaspettata, di che cosa si tratterà?

Infine, negli episodi di Un posto al sole della prossima settimana, Leonardo e Serena finiranno per avere un amaro scontro che farà riflettere la Cirillo. Michele e Silvia capiranno finalmente cosa turba Rossella e proveranno a darle una mano. Arriverà quindi il tanto atteso giorno del matrimonio di Niko e Susanna. I due si presenteranno all’altare attorniati da amici e famigliari. Diventeranno marito e moglie o succederà un imprevisto? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.