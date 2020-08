Una vita, trame 31 agosto-4 settembre 2020: Liberto se ne va di casa

Vediamo insieme cosa raccontano le anticipazioni di Una vita delle puntate in onda su Canale 5 dal 31 agosto al 4 settembre 2020. Ricordiamo che domenica e lunedì, come sempre in questo periodo, gli episodi saranno repliche mentre da martedì vedremo quelli nuovi. Liberto, grazie al piano di Genoveva, è stato tratto in arresto con l’accusa di averla picchiata e violentata. Purtroppo, Felipe può fare ben poco visto che un testimone girerà di aver visto il giovane uomo commettere quei crimini.

A quel punto, il marito di Rosina si renderà conto di quanto sia compromessa la sua posizione. Liberto sarà certo che il testimone sia un complice pagato da Alfredo e dalla Salmeron. Stando alle anticipazioni di Una vita, Rosina non ne vorrà sapere di questa torbida storia, ancora distrutta per il tradimento del marito.

Una vita anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre 2020 su Canale 5

I vicini sono sull’orlo della rovina economica per colpa di Bryce e Genoveva, che li hanno manipolati affinché versassero tutti i loro risparmi nella banca americana. Stando agli spoiler di Una vita della prossima settimana, Felipe riuscirà a dimostrare che Alfredo ha incassato i soldi dei vicini. Nonostante venga anche pubblicato un articolo sull’argomento sul giornale locale, Bryce continuerà a negare ogni cosa.

Alfredo, saputo he dietro tutto c’è Ramon, si precipiterà a casa sua e, senza tanti giri di parole, lo minaccerà. Se si intrometterà ancora nei suoi affari e quelli di sua moglie, la pagherà molto cara. Continuando con le anticipazioni di Una vita, Cinta si confiderà con Arantxa, dicendole di essere ancora innamorata di Emilio. Ursula invece costringerà la povera Marcia a spiare Felipe per avere quante più informazioni possibili sul suo conto.

Il piano di Ursula

Nelle puntate di Una vita che andranno in onda dal 31 agosto al 4 agosto 2020, Ursula proporrà ad Alfredo di usare Marcia come spia in casa dell’Alvarez Hermoso. La domestica sarà costretta ad accettare. Intanto, tutti gli amici più cari di Rosina la inviteranno ad ascoltare le ragioni di Liberto ma la Hidalgo non avrà alcuna intenzione di perdonare il marito.

Infine, negli episodi di Una vita della prossima settimana, Camino e Antonito leggeranno il diario di Emilio, venendo a sapere di quanta sofferenza stia provando per la separazione da Cinta, tra l’altro in procinto di partire con Rafael. I due decideranno di fare il possibile per aiutare il giovane a riconquistarla. Infine, Liberto si renderà conto di non avere più possibilità con Rosina e così se ne andrà di casa.