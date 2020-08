Gemma farà una rivelazione

A settembre tornerà in onda su canale 5 la nuova edizione di Uomini e Donne. I telespettatori non vedono l’ora di seguire le dinamiche sentimentali dei partecipanti. In tanti sono curiosi di rivedere davanti ai riflettori Giovanni e Veronica. Dopo una breve frequentazione si sono lasciati, però sono stati fotografati insieme qualche giorno fa.

Probabilmente avranno chiarito, anche se i più scettici sostengono che si siano messi d’accordo per ottenere maggiore visibilità. Gemma Galgani, invece, racconterà la fine della conoscenza del giovane Nicola Vivarelli. Qualcosa è cambiato al punto tale da separarli definitivamente e sicuramente si scoprirà il motivo. Nel frattempo Gemma farà una rivelazione.

‘Gemma presenterà qualcuno al pubblico’

Gemma farà una rivelazione importante nello studio e lascerà di stucco il pubblico. Secondo alcuni potrebbe presentare una nuova fiamma, conosciuta dopo l’addio di Nicola. Altri, invece, ironizzano dicendo che si tratta della sua cagnolina. In effetti la maggior parte degli italiani crede che tornerà per mettersi nuovamente in gioco e trovare l’anima gemella.

UeD non sarebbe lo stesso senza la sua assenza. Tina Cipollari non avrebbe più nessuno con la quale discutere ogni minimo secondo. Nel bene e nel male Gemma è e sarà sempre la protagonista indiscussa del Trono Over. Sembra che il mese prossimo qualcosa possa cambiare per volontà della redazione.

Anche stavolta non ci saranno le persone sedute accanto alla conduttrice per rispettare le regole imposte dal governo. A seguire cavalieri e dame condivideranno lo studio con i tronisti e le rispettive corteggiatrici. Uno di questi è Alessandro Basciano, la non scelta di Giulia Quattrociocche.

Nicola tornerà?

Gemma farà una rivelazione e non si sa se la redazione inviterà anche Nicola. Quest’ultimo è stato visto in compagnia di una trentenne in vacanza, ma non è certo che si sia fidanzato. Ragion per cui non è detta l’ultima parola. Si dice anche che saranno presenti le coppie di Temptation Island per raccontare le dinamiche delle proprie storie. Tina e Gianni Sperti attaccheranno senza dubbio Ciavy e Anna. La prima registrazione è prevista per domani, giovedì 27 agosto. I colpi di scena non mancheranno, dunque non ci resta che attendere.