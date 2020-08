Barbara D’Urso, la “piccante” risposta ad Alberto Matano

Barbara D’Urso e la risposta ad Alberto Matano, il quale ha tenuto recentemente un’intervista al Fatto Quotidiano. La conduttrice di Pomeriggio Cinque tornerà a condurre tale programma dal 7 settembre, a partire dalle 17:10, su Canale 5. Alla stessa ora ripartirà anche La Vita in Diretta condotta ancora una volta da Alberto Matano, ma senza la presenza di Lorella Cuccarini. Quest’ultima, prima dell’inizio dell’ultima puntata della scorsa edizione aveva pubblicato una lettera al veleno contro il collega.

Matano, in merito, ha risposto: “Io avrei mandato via la Cuccarini? Questa cosa mi è molto dispiaciuta. La lettera? All’inizio ero incredulo, l’ho riletta, ho fatto dei bei respiri e ho pensato che la priorità era andare in onda per l’ultima puntata. Ho pensato che non avrei parlato fino alla fine della messa in onda, ho allungato il silenzio nei giorni successivi perché non c’era nulla da dire. Credo sia stato uno sfogo, forse una reazione impulsiva”.

La foto su Instagram della D’Urso

Barbara D’Urso, in questo periodo, sta postando su Instagram foto dove mostra le sue curve perfette, nonostante i 63 anni di età. Tanti complimenti nei commenti al post di Barbara D’Urso che sembra quasi fatto in risposta ad Alberto Matano. La regina dei pomeriggi di Canale 5 si mostra come sempre sorridente e che non vede l’ora di tornare in onda con i suoi format Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso.

Tra i commenti, non possono mancare quelli degli haters i quali vanno contro la sua televisione. Ma, di certo, non si può dire nulla sull’eccellente fisico della conduttrice napoletana che in poche ore con una sua foto, dove condivide l’entusiasmo per il “conto alla rovescia” per l’inizio dei suoi programmi. Pomeriggio Cinque tornerà il 7 settembre, mentre Domenica Live e Live Non è la D’Urso domenica 13.

Matano dice la sua sulla presentatrice

Poche ore prima della pubblicazione della foto di Barbara D’Urso, è stata pubblicata un’intervista di Alberto Matano rilasciata a Giuseppe Candela su Il Fatto Quotidiano. Matano, sulla presentatrice Mediaset e i suoi programmi ha affermato: ” La tv di Barbara D’Urso? Sono programmi un po’ diversi ma la stimo, perchè ha alle spalle una lunga carriera e una professionalità indiscussa”.

Il giornalista calabrese, che tornerà il 7 settembre su Rai 1 a La Vita in Diretta, ha anche aggiunto ulteriori complimenti: “Ha un modo di raccontare e informare abbastanza unico nel panorama televisivo, ha portato uno stile che avevo visto in Spagna ma non in Italia. Il pubblico può scegliere in qualche modo nella diversità dell’offerta”.