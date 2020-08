Ragazzo con due pollici per mano diventa star del web

Un ragazzo con due pollici per mano, nato così, ormai è diventato una star del web. L’adolescente dice che questa conformazione fisica lo aiuta a giocare ai videogiochi.

Ragazzo con due pollici per mano: la storia di Najar

Faizan Ahmad Najar, di Sheeri Baramulla, nella regione del Kashmir nell’India settentrionale, ha 12 dita. Il ragazzino è nato con un dito in più su ciascuna mano, una condizione che colpisce solo una su circa 1.500 nascite. Il dodicenne dice di essere orgoglioso delle sue doti ulteriori.

Secondo il suo punto di vista, sono davvero utili per lui quando gioca a cricket e cerca di arrampicarsi sugli alberi con i suoi compagni. In un’intervista ha detto: “Ne sono orgoglioso. Non provo vergogna – è la volontà di Dio. A volte, ma non spesso, penso: ‘Perché solo io?’ Ma nel complesso, ho dei buoni amici a scuola che mi impediscono di sentirmi così”.

Faizan fa della sua debolezza un punto di forza

Addirittura, Faizan è determinato a non lasciare che ciò influenzi la sua vita o il suo futuro e ha ancora intenzione di seguire una carriera in medicina. Ha detto: “Voglio diventare un medico. Voglio curare i pazienti che nascono con tali malfunzionamenti, in modo che nessuno possa intimidirli o deriderli. Fortunatamente, non ho affrontato molto di questo dato che vivo in campagna.”

Il medico senior Mushtaq Ahmed, che ha in cura il ragazzo, ha detto che si tratta di un difetto alla nascita non così comune. Anche se i genitori sono “normali”, questo può comunque accadere alla loro prole”. La mamma di Faizan, Hafeeza, dice che alla famiglia è stato offerto un intervento chirurgico per rimuovere le due dita quando era giovane, ma erano preoccupati che potesse avere delle complicazioni.

Hafeeza ha detto di essere orgogliosa del modo in cui suo figlio ha affrontato la sua vita e non ha permesso che le sue condizioni lo abbattessero o lo ostacolassero in alcun modo. La sua speranza è di vedergli fare molta strada ed eccellere nella sua vita. Faizan ha anche un fratello minore Farhan, otto anni, che però ha 10 dita come tutti.

Altri casi al mondo

Le persone che nascono con le dita delle mani o dei piedi in più non sono così rare come potrebbe sembrare. Tuttavia, in alcune parti del mondo può significare una vita di difficoltà. Una donna nata con 20 dita dei piedi e 12 dita delle mani dice di essere diventata un’emarginata sociale, con i vicini che credono che sia una strega .