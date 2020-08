Coronavirus, un vip elude i controlli in Sardegna e parte con la febbre

Un vip elude i controlli

Da qualche settimana la situazione del Coronavirus sta facendo preoccupare gli italiani. Sui social, per esempio, molti partecipanti del programma Uomini e Donne hanno dichiarato di essere risultati positivi. Giulia Latini, Vittoria Deganello e Andrea Melchiorre hanno trascorso le vacanze in Sardegna, la regione al momento più a rischio.

L’ex corteggiatore Antonio Moricone ha deciso di mettersi in isolamento volontariamente, dato che è stato in compagnia dei ragazzi menzionati. Purtroppo non tutti agiscono nel modo giusto, anzi alcuni hanno nascosto dei sintomi sospetti pur di tornare a casa. Non a caso su Instagram sta circolando la foto di una ragazza e una sua storia che hanno scatenato delle polemiche.

‘Tachipirina e e bottiglia gelata sulla fronte’

Un vip elude i controlli in Sardegna e parte con la febbre. Stando a ciò che si dice sul web, pare che questa persona abbia trascorso dei giorni con coloro che hanno contratto il virus. Alcuni di questi sono personaggi famosi, dei quali non sono stati fatti i nomi per privacy. Si tratta di una donna, la cui foto non mostra il volto per evitare che venga riconosciuta.

Ha preso dei farmaci e ha usato bottiglie gelate per poter salire sul traghetto e tornare a casa. Come se non bastasse ha condiviso uno scatto sul proprio profilo, in cui mostra di stare seduta nella sala comune. Davanti a lei si vede chiaramente una donna abbastanza grande d’età. Questo aggrava di più la sua posizione, poiché dovrebbe a maggior ragione rispettare il distanziamento sociale. Tra i commenti degli utenti social compare il nome di Selvaggia Lucarelli.

‘Ha frequentato i calciatori del posto’

Un vip elude i controlli e pare che sia Selvaggia. Su Instagram ha informato i follower dei suoi spostamenti: l’otto agosto a Porto Rotondo, il 20 nel golfo Aranci e i giorni a seguire in altre località. E’ stata in compagnia del calciatore del Napoli Andrea Petagna e ha incontrato Nilufar Addati con l’attuale fidanzato.

Questi hanno comunicato di essere positivi, dunque non si faranno vedere in pubblico per un bel po’. Ovviamente sono solo delle ipotesi che non hanno alcuna conferma. La diretta interessata sicuramente interverrà per smentire ciò che si sta dicendo sul suo conto.