Alberto Matano replica per la prima volta alle accuse di Lorella Cuccarini “io incredulo”

Alberto Matano, il divorzio dalla Cuccarini dopo essere stato definito maschilista

Alberto Matano ha recentemente divorziato, lavorativamente parlando si è allontanato per forza di cose da Lorella Cuccarini dopo essere stato definito maschilista, uomo dall’ego sfrenato in una lunga mail scritta dalla conduttrice.

Inizialmente si parlava di una conduzione de La vita in diretta da parte dei due conduttori, anche per la nuova stagione che troverà avvio a settembre. Poi qualcosa è cambiato, dopo la mail si è stabilito che il programma sarebbe andato avanti soltanto con Matano.

Fino ad oggi l’uomo non ha sentito l’esigenza di esporsi su quanto accaduto, adesso lo ha fatto affermando di essere rimasto senza parole. Ha letto e riletto più volte la mail, ha fatto respiri profondi, poi ha pensato che l’unica cosa da fare sarebbe stata andare avanti, condurre insieme l’ultima puntata e affrontare il problema soltanto a tempo debito. Non pensava di poter arrivare a leggere queste parole da parte della Cuccarini, l’unica spiegazione è che si sia trattato di un lungo sfogo, una reazione impulsiva sulla quale non ha tanto ragionato.

Alberto Matano, ecco come sono stati i rapporti con Lorella Cuccarini

Alberto Matano ha raccontato che in realtà tra lui e Lorella Cuccarini non c’è mai stato un bel rapporto, hanno sempre avuto parecchi problemi. Hanno cercato di conoscersi e scoprirsi piano piano, ma hanno sempre avuto qualcosa di cui discutere in modo impetuoso.

E così tra un confronto acceso e l’altro hanno capito di non essere fatti l’uno per l’altra. Hanno dovuto rimboccarsi le maniche perché ormai c’era soltanto da lavorare insieme e cercare di rispettarsi a livello professionale. Ciò che pensa di lui Lorella non conta, però avrebbe potuto dirlo a quattr’occhi evitando di creare situazioni paradossali.

Il conduttore non ha mai assunto i comportamenti rimproverati dalla Cuccarini

Lui inoltre afferma di non avere mai dato modo di pensare di essere una persona egoista, sicura di sé. Sa che il mondo non ruota attorno a lui, nel programma ha soltanto lanciato idee, proposte, nulla di più. Non ha imposto nulla, non ha cambiato nulla per sua scelta. La sua posizione è stata sempre sullo stesso livello della collega, quindi le parole della Cuccarini non trovano riscontro nei fatti accaduti.

Non capisce per quale motivo Lorella abbia potuto fargli questo, lo sfogo non è assolutamente motivato. Adesso il pubblico si chiede come sarà La vita in diretta con un solo conduttore. Lui non sembra essere preoccupato perché la conduzione con a fianco una persona con la quale non si va d’accordo è molto più difficoltosa.